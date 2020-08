Stadio Euganeo, ci siamo davvero: ecco il bando per la realizzazione dei lavori

«Siamo giunti a destinazione, e siamo felici di condividerlo con la città». Sfoggia il sorriso dei giorni migliori Diego Bonavina, assessore allo sport del Comune di Padova. E non potrebbe essere altrimenti: venerdì 14 agosto verrà pubblicato il bando per la realizzazione del primo stralcio dei lavori di riqualificazione dello stadio Euganeo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Bando

Le caratteristiche della nuova curva Fattori e dei due palazzetti che verranno creati alle sue "spalle" sono ormai note, quindi lasciamo che l'assessore spieghi i prossimi "step": «Giovedì 13 è stata pubblicata la determina con le linee guida del bando, che sarà invece pubblicato venerdì 14 agosto. La scadenza è prevista per il 21 settembre, e le offerte verranno poi valutate per scegliere quella più convincente e vantaggiosa. L'inizio dei lavori? Speravo per il 20 ottobre, giorno del mio compleanno, ma temo che bisognerà aspettare qualche giorno in più a termine di legge. Quando termineranno? Entro fine 2021». Diego Bonavina "regala" quindi qualche pensiero sparso: «Dopo 25 anni potremo finalmente parlare di Padova Ovest come di una cittadella dello sport considerato anche il Palaindoor. I mezzi pubblici serviranno lo stadio? Sarebbe una gran cosa, ci stiamo lavorando. Sono davvero soddisfatto, è stato un lavoraccio ma il risultato finale è ottimo».