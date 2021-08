Tram, pubblicato il bando per l'assegnazione dei lavori di esecuzione della linea Padova-Voltabarozzo

Nel corso dell’ultima riunione del Consiglio di Amministrazione APS ha approvato, in via definitiva e all’unanimità, il bando dell’appalto integrato che ha lo scopo di individuare l’impresa, o il raggruppamento di imprese, che dovrà redigere la progettazione esecutiva della linea tranviaria SIR3, nonché effettuare l’esecuzione dei lavori.

Tram

L’importo della gara europea pubblicata in data odierna ammonta a 50.324.587,30 euro, con la possibile opzione di affidare all’aggiudicatario del bando anche la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori relativi all’ampliamento del deposito della Guizza, stimati in 5.185.391,16 euro. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; data la complessità dell’opera, la suddivisione dei punteggi, che attribuisce all’offerta tecnica 80 punti su cento, vuole premiare la proposta che offrirà le migliori garanzie sul versante realizzativo, mentre l’offerta economica inciderà per il rimanente 20%. La data di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata al 4 ottobre prossimo: tale data dovrebbe garantire la conclusione dell’iter valutativo e l’aggiudicazione della gara entro i termini stabiliti dal decreto ministeriale che ha previsto il finanziamento dell’opera.

Sergio Giordani

Afferma soddisfatto il sindaco Sergio Giordani: «Un grande risultato di squadra per un passaggio delicato e fondamentale. Lo sforzo di questi mesi diventa sempre più concreto grazie al lavoro di moltissime persone, un lavoro che nei prossimi mesi continuerà e ci vedrà molto impegnati perché siamo solo all’inizio. Il Sir3 è infatti solo un tassello di un sistema che cambierà Padova, 8 nuove linee di tram che rivoluzioneranno la vita dei padovani. Sono orgoglioso di come sta cambiando la città, Padova merita questi successi».

Giuseppe Farina

Aggiunge il presidente di APS, avvocato Giuseppe Farina: «Il Consiglio di Amministrazione ha esaminato con la massima attenzione il lavoro svolto dai consulenti e dallo staff tecnico in sede di predisposizione degli atti di gara, approvandone integralmente gli esiti ed apprezzandone lo sforzo di coniugare l’esigenza di un elevato standard qualitativo nella fase di redazione della progettazione esecutiva e nella realizzazione dei lavori con l’irrinunciabile principio volto a favorire la più ampia concorrenza in sede di gara».

Riccardo Bentsik

Anche l’amministratore delegato, Riccardo Bentsik, sottolinea la qualità del lavoro della squadra che ha collaborato alla redazione del bando: «Uno sforzo collettivo che ha richiesto del tempo, ma alla fine tutti i contributi di consiglieri e staff tecnico sono confluiti in una soluzione condivisa che accoglie le linee di indirizzo del Comune di Padova nel rispetto delle linee guida dell’ANAC. La realizzazione della terza linea del SIR rappresenta un importante tassello del progetto SMART, in attesa di una conferma definitiva sui finanziamenti dell’intera opera che trasformerà profondamente la mobilità cittadina in termini di modernità, efficienza, riduzione del traffico privato e rispetto per la qualità dell’ambiente».

Andrea Ragona

Conclude l’assessore alla mobilità Andrea Ragona: «Un passaggio fondamentale verso la realizzazione del Sir 3, verso una nuova linea di tram, di trasporto sostenibile. Il primo passo verso la rivoluzione del trasporto pubblico a Padova che compiremo con SMART, il sistema metropolitano a rete tranviaria. Un lavoro importante che ha visto all’opera decine di persone, tecnici del Comune e APS, che ringrazio, e che rende concreto quel disegno della città che per anni abbiamo provato a raccontare: una padova al passo con i tempi, attenta al territorio e all’ambiente. Andiamo avanti convinti che i padovani apprezzeranno questi risultati».