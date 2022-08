Per ridurre le spese energetiche e acquistare macchinari: pubblicato il bando "Veneto Artigiano"

È uscito il bando della Regione del Veneto (Assessorato allo Sviluppo Economico-Energia-Legge Speciale per Venezia con deliberazione n. 865 del 19 luglio 2022) “Il Veneto Artigiano. Anno 2022” dedicato agli artigiani, che prevede contributi a fondo perduto al 40% per l’acquisto di attrezzature, macchinari, software, e-commerce, installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ecc..

Bando

Il Bando dispone di una dotazione di 5 milioni di euro, si rivolge alle imprese artigiane iscritte all’albo e l’assegnazione dei contributi avverrà sulla base di una graduatoria di merito. Sono previste premialità per chi è in possesso del titolo di Maestro Artigiano. I contributi possono essere utilizzati, tra l’altro, per l’acquisto di attrezzature, macchinari e impianti; software ed e-commerce; installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (spesa tra gli 8.000 ed i 20.000 euro); opere murarie (limite 20.000 euro). «Una misura fortemente voluta da CNA - commenta il Segretario CNA Veneto Matteo Ribon - per sostenere le imprese artigiane che intendano introdurre innovazioni e ammodernamenti di macchinari e impianti in un’ottica di sviluppo sostenibile. Questo strumento può rappresentare un importante sostegno per abbattere i costi energetici delle imprese, in un momento così delicato per gli esorbitanti costi delle bollette. Il bando premia infatti, tra gli altri, gli interventi strutturali di efficientamento energetico del ciclo produttivo, perciò è un’occasione concreta per efficientare i processi aziendali con nuovi macchinari ed installare congiuntamente impianti ad energie rinnovabili così da abbattere costi e ridurre la dipendenza energetica. Invitiamo perciò le imprese a cogliere l’importante opportunità, e siamo a disposizione per accompagnarle nel percorso e nella gestione del bando».