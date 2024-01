«Basta barbecue alle Fiorine»: la decisione di amministrazione comunale e Parco Colli

Un luogo iconico dei Colli Euganei, che ad ogni Pasquetta viene preso d'assalto. Ma la musica è destinata a cambiare: il Comune di Teolo ed il Parco Colli vogliono vietare i barbecue nell'area verde.

Barbecue

Una scelta legata principalmente all'inciviltà di parte dei fruitori dell'area collinare, i quali dopo la "gita fuori porta" spesso abbandonano i rifiuti prodotti sul posto, senza preoccuparsi di portarli con sé e di conferirli a dovere. A confermare il tutto è Alessandro Frizzarin, presidente del Parco dei Colli Euganei: «Non sono bastate le misure di controllo dei parcheggi selvaggi - spiega sulle colonne de "Il Gazzettino" - con l'attivazione del pass elettronico per le soste a numero chiuso, così come il potenziamento del sistema di raccolta dei rifiuti: se le strutture create per i barbecue servono a incoraggiare bivacchi e abbandono di immondizie è meglio eliminarle». L'idea dei due enti istituzionali, in tal senso, è anche quello di togliere anche i cassonetti dei rifiuti, per provare quantomeno a "sensibilizzare" i gitanti.