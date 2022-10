Franco Baresi vince il premio letterario Geremia, il 20 ottobre la leggenda rossonera atteso a Padova

Franco Baresi, una leggenda del calcio italiano (il Milan, nel 1997, ne ritirò la mitica maglia numero 6 per sottolinearne l’eccezionalità) con “Libero di sognare”, edito da Feltrinelli è il vincitore dell’8^ edizione del Premio Letterario Sportivo “Memo Geremia”, organizzato dall’Ascom Confcommercio di Padova. Baresi sarà premiato nel corso del gala in programma per giovedì 20 ottobre, alle ore 18 nell’Aula Magna dell’Università che quest’anno torna teatro della manifestazione in occasione degli 800 anni dell’Ateneo.

Gli altri premi

Con Baresi, ad essere premiati, anche gli autori dei due premi a latere ”dei Librai Ali Confcommercio” e “del Coni” e di quello della categoria “per Ragazzi”. Il premio “Ali Librai” sarà consegnato a Enzo Beretta per “Il re degli ultimi”, edito da Ultra Edizioni, mentre Francesca Porcellato con Matteo Bursi riceveranno il premio “Coni” per il loro “La rossa volante”, edito da Baldini+Castoldi. Il gala vedrà anche Maxime Mbandà, nazionale di rugby, ricevere il premio della speciale sezione dei libri “per Ragazzi”, vinto grazie a “Fuori dalla mischia” edito da Edizioni Piemme, mentre una menzione speciale, sempre per quanto riguarda i libri per ragazzi, sarà riservata a Pierdomenico Baccalario.

Di Marzio

La serata, presentata dai giornalisti Gianluca di Marzio e Micaela Faggiani, che vedrà la partecipazione delle autorità cittadine, dei vertici dell’Ascom Confcommercio e di personaggi del mondo dello sport e dell’economia, sarà anche il momento per la consegna del “Premio alla Carriera Sportiva”, quest’anno appannaggio di Andrea Borella, olimpionico di fioretto. Per quanto riguarda infine il “Premio Speciale del Presidente Ascom”, quest’anno sarà il Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro, sezione di Atletica il destinatario del prestigioso riconoscimento.