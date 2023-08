Le barriere antirumore in via Friburgo saranno più alte e ripareranno anche gli ultimi piani

Le barriere antirumore in via Friburgo saranno più alte e proteggeranno di più anche i residenti dei piani più alti. I 119 alberi abbattuti saranno invece sostituiti da fusti più consistenti e da un giardino attrezzato. Grazie all'investimento di 200 mila euro di Interporto, che ha deciso di collaborare al progetto in corso e aggiungere fondi ai 600 mila già previsti da Palazzo Moroni, il progetto per insonorizzare la strada migliora. La società di logistica intermodale ha deciso di partecipare perché il motivo principale per cui saranno installate le barriere è proprio il passaggio dei loro treni. Sono circa 5 mila treni merci all’anno diretti ad Interporto, in media 14 al giorno.

L'ok della giunta Giordani

La giunta ha dato l'ok ai nuovi parametri, che prevedono quindi barriere alte 8 metri (non più di 7) che serviranno ad isolare il quartiere di San Lazzaro anche ai piani alti. I lavori sono già iniziati a gennaio, con la predisposizione delle collinette che poi ospiteranno le recinzioni. Ora dovranno distendersi fin dopo l'estate, in modo da consolidarsi del tutto e solo successivamente inizierà la posa dei giganti antirumore. Entro la fine dell'anno il cantiere dovrebbe essere chiuso. I comitati di quartiere che all'epoca dell'abbattimento degli alberi avevano protestato ultimamente hanno abbassato i toni: «Da anni i cittadini chiedevamo l’installazione delle barriere anche con raccolte di firme. Con il nuovo investimento ridurremo il rumore di almeno sei decibel a terra e tre ai piani alti - spiega il vicesindaco, Andrea Micalizzi, prima di tornare sugli alberi tagliati - .Quelle alberature erano compromesse, perciò sfrutteremo il progetto per piantare nuovi alberi e ricostituire un vero polmone verde».