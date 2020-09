Barriere architettoniche: ecco il piano per l'eliminazione

Il Consiglio Comunale, in data 13 gennaio 2020, ha approvato all’unanimità il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), con validità decennale. Il PEBA contiene le indicazioni, le modalità e le priorità di intervento per l’eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali su spazi urbani ed edifici pubblici.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Spiega il vice sindaco, Andrea Micalizzi: «Siamo già al lavoro su questo e vogliamo essere sistematici nell’attuazione di questi criteri che abbiamo costruito anche grazie al contributo di tante associazioni che si occupano di disabilità. Molte le cose che si stanno facendo ma dobbiamo mettere a sistema le esperienze e impegnarci tutti a fare di più. Per questo abbiamo dato avvio in Giunta all’apertura dell’Ufficio Accessibilità che avrà, per ora il compito di dare attuazione e monitorare l’attuazione del PEBA e la situazione delle barriere presenti in città».