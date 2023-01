Barriere fisse a Montegrotto Terme per rendere più sicura la piazza del mercato 

Piazza Donatori di sangue nel centro di Montegrotto Terme, dove abitualmente la giovedì si svolge il mercato, sarà da oggi più sicura per coloro che passeggiano, per i bambini che giocano e per coloro che approfittano dell’asfalto per pattinare. L’amministrazione comunale ha infatti sostituito le transenne mobili con barriere fisse per impedire l’accesso di auto e autoaricolati non autorizzati.

Barriere

«Le barriere - precisa il sindaco Riccardo Mortandello - saranno dotate di lucchetto verranno aperte per far passare i furgoni dei commercianti al giovedì e le persone autorizzate nel caso di altre manifestazioni. Si sono rese necessarie perché le transenne mobili che c’erano prima quando venivano spostate spesso poi non venivano poi riposizionate e succedeva che veicoli non autorizzati girassero per la piazza, rendendola meno sicura per chi ci passeggia o per i bambini che giocano».