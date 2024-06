La Chiesa perde pezzi: al Bassanello vende lo stabile e il campo sportivo ad un ente vicentino

Il Centro parrocchiale e il campo sportivo della parrocchia del Bassanello da oggi – giovedì 27 giugno 2024 – sono di proprietà di un ente di formazione di ispirazione cristiana di Vicenza, che nel prossimo futuro in questa sede avvierà attività di formazione professionale per i giovani. È di oggi pomeriggio, infatti, la firma del rogito che ha visto il passaggio di proprietà di questi due beni, alienati per un totale di 900 mila euro, metà dei quali già entrati nelle casse parrocchiali; il rimanente sarà diluito nell’arco di otto rate annuali.

Si tratta di un passaggio importante per la parrocchia, che rinuncia a un pezzo di storia, ma può ora far fronte ad altri impegni economici: da un lato l’estinzione di un mutuo relativo a lavori di restauro e altri debiti verso la Curia e un privato e dall’altro preventivare alcuni interventi necessari e improrogabili per la sistemazione del tetto e degli interni della sacrestia, della cappella feriale della chiesa e il piano terra della canonica che sarà destinato alle attività pastorali ordinarie della parrocchia e dell’unità pastorale che comprende oltre al Bassanello le comunità di Santa Teresa e Santi Angeli custodi alla Guizza.

«La vendita di un ambiente parrocchiale non è mai indolore – commenta il parroco don Silvano Trincanato – tanto più se carico di memoria storica e affettiva, nonché frutto dell’impegno di diverse generazioni di fedeli: mi sento di assicurare che essa è frutto di seri e ponderati riflessioni e incontri, iniziati diversi anni fa e costantemente condivisi in Consiglio pastorale e in Consiglio parrocchiale di gestione economica oltre che con la Curia diocesana da cui siamo stati costantemente supportati. Inoltre il cambio d’epoca che vede profondamente mutata la fisionomia parrocchiale del Bassanello e la sinergia attivata con le parrocchie di Santa Teresa e Santi Angeli custodi, chiedono e permettono di attivare modalità pastorali diverse, maggiormente attente alla sostenibilità nei suoi diversi aspetti. Si fa posto a un ridimensionamento che è frutto di mutate situazioni pastorali e nuove collaborazioni, consapevoli che gli anni a venire devono trovarci nella capacità di affrontare la gestione economica in modo commisurato alle reali possibilità parrocchiali».