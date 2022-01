Battaglia Terme, avviati i lavori di manutenzione della conca di Navigazione

Hanno preso avvio i lavori di manutenzione della conca di navigazione di Battaglia Terme, in provincia di Padova. Iniziata nel 1919, su progetto di Umberto Lunghini del Genio Civile di Padova, e inaugurata il 1 giugno 1923, l’opera è collegata ad un bacino di 40 m di lunghezza e 7,20 m di larghezza, con pareti di altezza superiore ai 10 m. Si tratta di un manufatto idraulico che, per mezzo di porte vinciane movimentate da sistemi oleodinamici, permette l’allagamento e lo svuotamento del bacino compreso fra le porte e consente il passaggio delle imbarcazioni superando un dislivello di ben 7,40 m.

L'intervento

L’intervento di manutenzione straordinaria del manufatto si è reso necessario a seguito dell’elevato deterioramento della struttura, che genera perdite d’acqua tali da non consentire gli allineamenti idrici, con il conseguente disservizio per l’utenza, rendendo notevolmente difficoltose le operazioni di manovra della conca. Lo scopo dei lavori di manutenzione straordinaria è quindi quello di ripristinarne il corretto funzionamento, attraverso il rinnovo e la sostituzione di parti strutturali e impiantistiche, oltre che mediante l’installazione di un impianto per l’esecuzione, la supervisione ed il controllo da remoto delle manovre di apertura/chiusura della conca. L’intervento include, inoltre, il risanamento conservativo dei manufatti civili mediante l’esecuzione di veri e propri lavori di “restauro”, approvati dalla Soprintendenza. L’importo previsto per il progetto esecutivo dell’opera è di 1 milione di euro.

De Berti

«La conca di Battaglia Terme rappresenta un importante snodo e connessione con il sistema navigabile dei navigli patavini ed è interessata da un importante turismo fluviale – afferma la vicepresidente della Regione, Elisa De Berti - .Un intervento di tale entità non è mai stato fatto nei quasi 100 anni di vita della conca. L’obiettivo è quello di poter rendere di nuovo agibile la conca per la stagione primaverile/estiva 2022. La vicinanza del Museo della navigazione interna di Battaglia Terme, dell’area termale euganea, dei colli e delle città di Padova e Monselice, raggiungibili per via d’acqua – conclude la Vicepresidente De Berti - fanno della conca di Battaglia Terme un elemento centrale per la valorizzazione del territorio e per lo sviluppo delle sue potenzialità per un turismo fluviale ‘lento’ e sostenibile. L’intervento acquista quindi un duplice valore, coinvolgendo sia l’ambito infrastrutturale e legato ai trasporti, che quello turistico».