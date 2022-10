Lo spillone simbolo dell’inclusione sociale tra i finalisti della Jewelry Contest

Uno spillone gioiello, simbolo e frutto dell’inclusione sociale e di percorsi abilitativi, tra i finalisti della Jewelry Contest - Venice Design Week 2022. L’opera è il Beccaccione, a firma del laboratorio ArteMetalli del Centro Diurno disabilità di Cooperativa Sociale Nuova Idea di Abano Terme che si occupa di servizi socio sanitari per la disabilità e il disagio psichico

Beccaccione

Il Beccaccione è uno spillone che rappresenta una particolare visione del surrealismo, realizzato con materiali di recupero e metalli come l’acetato rosso, il rame, l’argento e l’ottone, l’acetato bianco, il legno colorato con acrilico. Il gioiello è stato selezionato insieme ad altri 12 gioielli finalisti della 9° edizione del Jewelry Contest - Venice Design Week 2022, tra i 100 progetti proposti quest’anno, da più di 80 designer provenienti da tutto il mondo. A dargli vita però non è stato il classico designer dell’oreficeria ma le persone con disabilità che frequentano il laboratorio di ArteMetalli del Centro diurno disabilità di Cooperativa Sociale Nuova Idea di Abano Terme nel padovano. Nuova Idea Cooperativa Sociale gestisce infatti dal 1993 servizi socio-sanitari in accordo contrattuale con l’Azienda ULSS6 Euganea, che migliorano il benessere delle persone adulte con disabilità e con disagio psichico, accolte nei servizi, delle loro famiglie e dell’intera comunità.

Orafi

L'opera realizzata è un insieme di arte orafa, ingegno creativo e arte del riciclo e risponde al tema della Nona edizione della Venice Design week ossia "Lo specchio di un momento", su ispirazione della poesia di Paul Eluard. Il Beccaccione racchiude un messaggio, inciso con fresa a palla su lamina di rame ossidato, “posso mordere lo stupore per essere vivo” che richiama alcuni passaggi della poesia, un forte richiamo al processo creativo. Lo stupore, appunto, quale cifra dell’espressione di libertà di esprimere la parte autentica dell’essere umano per poter esistere ed essere vivo. In queste righe la descrizione dell’opera “Un’anima bizzarra, attraverso penna e colori, ha dato vita, su carta a “Beccaccione”. Un lavoro corale, di diverse competenze ha trasformato la materia per dare forma e voce. Il Beccaccione parla al mondo, parla a chi è in grado di andare oltre le apparenze per addentrarsi dentro all’anima”