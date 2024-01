La pioggia ostacola (in Prato della Valle) ma non cancella la Festa della Befana

Come previsto la pioggia è caduta intensa per tutta la giornata di oggi, e ha reso impossibile il regolare svolgimento della Festa della Befana in Prato. Non è stato possibile montare la grande marionetta della Befana, e ieri sera di fronte alle previsioni molto precise dell’Arpav, si è deciso anche di spostare lo spettacolo musicale della Dreaming Academy, assieme a clown e trampolieri nell’Agorà del San Gaetano e di mantenere in Prato i due gazebo per la distribuzione delle calze, avvenuta anche alla presenza del sindaco, Sergio Giordani.