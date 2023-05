Padova c'è alla marcia Perugia-Assisi, Benciolini: «Sempre promuovere la cultura della pace»

L’assessora alla pace Francesca Benciolini è impegnata oggi tra Perugia e Assisi nella Marcia per la Pace. Ha inviato queste riflessioni che pubbliachiamo integralmente: «Anche questo maggio, Padova è presente alla Marcia Perugia – Assisi, una marcia che è stata anticipata rispetto alla normalità perché il tema della guerra in Ucraina ci coinvolge tutti e tutte. Padova è presente con tante realtà, il Comune ha in particolare cofinanziato un pullman con le scuole, un pullman all’interno del quale sono stati invitati anche la consigliera comunale Marta Nalin, il Garante delle persone limitate nella libertà personale e un rappresentante delle Comunità straniere, proprio perché anche all’interno di questo viaggio, ci sia la possibilità per gli studenti delle scuole superiori di incontrare delle persone che rendono concreti l’impegno per la pace e per i diritti umani all’interno del nostro Comune. Durante il viaggio gli studenti e le studentesse, delle scuole che sono qui rappresentate, hanno dato il loro contributo raccontando i progetti che stanno realizzando, attraverso le loro scuole, da quello di Libera a quello del Progetto Rondine a tanti altri incontri che hanno avuto in questi mesi e hanno avuto prossimamente, per continuare a camminare assieme verso una scuola che faccia crescere una cultura della pace».