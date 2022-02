Ecco come occuparsi dei beni comuni. I padovani potranno curare direttamente i propri luoghi del cuore

Ogni cittadino potrà curare direttamente la piazzetta o la panchina del cuore, ma anche fioriere, aiuole e altri beni materiali e immateriali. Dal 24 novembre 2021 è in vigore il regolamento dei Beni Comuni voluto fortemente dalle assessore Francesca Benciolini e Marta Nalin, per dare attuazione al principio sussidiarietà orizzontale previsto dalla Costituzione. Grazie al regolamento tutte le persone, singole o associate, potranno decidere di occuparsi della cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni, nell'interesse di tutta la collettività e in collaborazione con il Comune.

I beni comuni

I beni comuni sono “i beni urbani e rurali, materiali e immateriali, pubblici e privati, che cittadini e amministrazione riconoscono funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona e all'interesse delle generazioni future. La gestione condivisa di ciò che viene dichiarato bene comune viene definita attraverso un patto di collaborazione o una dichiarazione di uso civico e collettivo tra Comune e cittadinanza attiva, con il quale si concorda e definisce tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi (obiettivi, durata, modalità d’azione, analisi dei rischi, impegni reciproci, regolazione in termini di responsabilità e condizioni di risoluzione e recesso).

La campagna di comunicazione

L’amministrazione, per promuovere tra la cittadinanza l’utilizzo di questo strumento e per raccontarne scopi e potenzialità, ha realizzato una campagna di sensibilizzazione e attivazione della cittadinanza. Nelle creatività in affissione in città e diffuse sui canali digital del Comune di Padova si fa leva sul legame emotivo che ciascuno di noi ha con qualche angolo della città. C’è la panchina dove si è dato il primo bacio, il lampione che illuminava la strada, il parco in cui si giocava a nascondino, la piazza in cui si mangiava un panino dopo la lezione universitaria. La relazione tra Padova e chi la abita è, infatti, una relazione sentimentale. La campagna di comunicazione istituzionale del Comune di Padova invita la cittadinanza a ricambiare l’amore per la città prendendosene cura. La campagna è realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nell’ambito del progetto Padova Policentrica ed è stata ideata e progettata da Latte Creative, agenzia creativa che da dieci anni lavora a livello nazionale e internazionale per aumentare l'impatto sociale di organizzazioni non profit e istituzioni.

Luoghi

Ci si può prendere cura di una piazza, di un albero, di un’aiuola, di un giardino, di un edificio e persino di una comunità. Tutti possono dare il proprio contributo e verranno segnalati in città i beni comuni già presi in carico e soprattutto quelli su cui si può proporre un patto di collaborazione. Su padovanet.it/benicomuni è anche disponibile la mappatura dei beni comuni già individuati dall’amministrazione e la cittadinanza potrà avanzare ulteriori proposte da sottoporre al vaglio della giunta (link: https://www.padovanet.it/notizia/20220207/mappatura-dei-beni-comuni)

Nalin

«Il regolamento ora entra nel vivo, stiamo già lavorando alle prime proposte di patti di collaborazione e l’obiettivo di questa campagna è proprio quello di sensibilizzare e informare la cittadinanza sull’uso dello strumento, grazie al quale ogni persona può prendersi cura di un pezzetto della città, in collaborazione con l'amministrazione - dichiara l’assessora alla partecipazione, Marta Nalin - .I beni comuni sono strade, piazze, spazi, cultura, vitalità di un rione, benessere delle persone anziane... e questo regolamento consente a tutti e tutte noi di prendercene cura contribuendo a migliorare la città e a sentirla più nostra. E’ un risultato importante ottenuto in questi anni di Amministrazione, un atto concreto per rovesciare l’idea che esista l’Amministrazione da una parte e i cittadini dall’altra, ma per promuovere e realizzare l’idea che per la città si debba lavorare insieme, in maniera condivisa appunto».

Benciolini

«Attraverso questo regolamento diamo uno strumento ad un principio fondamentale della nostra Costituzione - aggiunge l’assessora al decentramento e alla sussidiarietà, Francesca Benciolini - quello della sussidiarietà orizzontale, là dove si dice "Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà»