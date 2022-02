Solesino, il sindaco Bentani vice la causa contro l'ex comandante dei vigili

Il Tribunale di Rovigo ha annullato il decreto ingiuntivo di pagamento promosso dall'ex comandante della polizia locale Maurizio Cavatton nei confronti del Comune di Solesino per il mancato pagamento delle indennità di posizione organizzativa (dal mese di Luglio a Dicembre 2018).

I fatti

Nella sentenza il giudice ha evidenziato come il nuovo sindaco di Solesino Elvy Bentani al momento del suo insediamento nel giugno 2018 aveva nominato comandante il vice commissario Cesare Basso, sostituendo ai vertici della polizia locale Cavatton, in carica fino a quella data. Cavatton aveva contestato la scelta, chiedendo che fosse fatta dalla conferenza dei sindaci e non da Bentani. Il Giudice del Lavoro, verificate tutte le norme e le numerose sentenze di Cassazione, ha rigettato le richieste dell’ex comandante Cavatton, confermando la legittimità del decreto del sindaco di Solesino. In più, ha condannato l'ex comandante a pagare le spese di giudizio, a risarcire al Comune tutte le spese legali per circa 10mila euro.

Bentani

Il Sindaco Elvy Bentani dichiara: «Ho sempre agito seguendo la legge e le indicazioni del nostro segretario Comunale Giorgio Ranza. Il nuovo decreto di nomina a comandante nel quale sostituivo l’ex Ispettore capo Cavatton alla guida della nostra polizia locale non è mai stato impugnato dall’ex dipendente difronte agli organi amministrativi come il Tar o il Consiglio di Stato, ma Cavatton pretendeva ad ogni costo di essere pagato come se non fosse accaduto nulla e fosse rimasto in carica. Il Giudice con questa pronuncia, oltre a bocciare il decreto ingiuntivo, lo ha condannato a pagare oltre 10 mila euro, tra spese di giudizio e rimborsi legali al comune di Solesino. Ad oggi siamo alla seconda sentenza del Tribunale del Lavoro che ci da ragione. La prima è stata emessa nel settembre 2020, quando l’ex comandante era stato sospeso per 30 giorni senza retribuzione dopo l’annullamento delle ordinanze a favore delle scuole guida con un danno erariale stimato in oltre 100 mila euro al Comune. Anche in questo caso, il giudice del lavoro dava ragione al comune di Solesino ritenendo motivata la sospensione per l’errore commesso dal nostro ormai ex dipendente. Oggi con questa nuova Sentenza non ho altro da aggiungere».