Si ricomincia con le accise e la benzina torna a sfiorare i 2 euro a litro

Torna ad aumentare il prezzo del carburante. In appena 24 ore i costi sono aumentati fino a 20 centesimi a litro dopo la firma del decreto "accise" del governo Meloni, che già oggi 3 dicembre manifesta da ieri suoi pesanti effetti. Ai distributori la benzina ha già superato i 2 euro in autostrada: all'Ip di Limenella Sud il servito è già a 2,119 euro a litro e a San Pelagio Est il distributore Q8 alla voce servito lampeggia 2,064 euro a litro. A Padova città siamo vicini ai 2 euro. Mentre il gasolio li ha già superati in diversi distributori della città.

Adico

«Prendiamo atto che il primo effetto dei provvedimenti del nuovo governo va a toccare le tasche degli automobilisti, una delle categorie più tartassate d'Italia - evidenzia Carlo Garofolini, presidente dell'Adico - Non stupisce che nei giorni scorsi ai distributori di benzina si registrassero grandi code, in vista di questo taglio dello sconto sulle accise. Dispiace che questo provvedimento arrivi proprio nel periodo pre-festivo. Nelle prossime settimane molti si muoveranno, in particolare per il ponte dell'8 dicembre, e la decisione di non prorogare il provvedimento non ci voleva proprio. Siamo preoccupati anche per il costo del gasolio che potrebbe avere ricadute molto forti sul consumatore finale rispetto ai prodotti trasportati su gomma. Purtroppo, per favorire certe categorie, il governo ha scelto strade che non condividiamo come questa riduzione dello sconto sul carburante. Ci auguriamo che venga presto reintrodotto perché, inutile dirlo, il pericolo è di tornare molto presto a quei prezzi folli ben superiori ai 2 euro al litro che si registravano prima dell'intervento di Draghi. Soprattutto se al primo step di riduzione dello sconto dovesse seguire la totale cancellazione».