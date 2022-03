La sforbiciata di Draghi fa effetto, benzina e diesel tornano a prezzi ragionevoli e sotto i 2 euro

Benzina e gasolio tornano a prezzi normali. Nel padovani niente più file alle pompe e costi che sono tornati sotto i due euro, attorno a 1,6 euro. Non è stato tutto esattamente lineare, ma alla fine quello che conta è il risultato e cioè che i prezzi dei carburanti adesso stanno scendendo per davvero. I decreti del Governo entrati in vigore ieri 22 marzo per tagliare le accise si vedono, anche se non è potuta essere immediata. Qualche compagnia ha iniziato in queste ore a dare mandato ai suoi gestori di abbassare i prezzi alla pompa di benzina e diesel di circa 30 centesimi al litro (25 cent di accise + la relativa Iva, pari a 5,5 cent), ma per alcuni l'ordine è stato più perentorio ed ha superato i 60 centesimo, facendo tornare la situazione quasi alla normalità. E come si può constatare direttamente in diversi punti vendita, la sforbiciata comincia a essere ben visibile anche a Padova. Salvo proroghe, l’intervento avrà una durata di 30 giorni e porterà a una riduzione delle accise su benzina e diesel rispettivamente a 478,40 euro per 1.000 litri e 367,40 euro per 1.000 litri.