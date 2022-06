La benzina torna ancora sopra i 2 euro, una crisi senza alba tra i padovani

La soglia dei due euro al litro è stata superata di nuovo. In poche settimane l'aumento ha sfiorato ancora una volta i 50 centesimi e ormai non può più essere considerato momentaneo. Consultando il sito del ministero dello Sviluppo Economico, l'osservatorio sui prezzi non lascia scampo: benzina e gasolio sono arrivate rispettivamente a 2,069 euro e 2,079 sulla viabilità ordinaria. Ormai trovare un distributore sotto l’euro e nove è impossibile.

Le taniche la notte

I padovani quindi stanno provvedendo e cambiando il loro modo di fare rifornimento. In questi giorni quindi molte persone stanno riempiendo serbatoi, non solo per il costo che continua a crescere, ma perché temono che con la guerra infinita tra Russia e Ucraina qualche distributore possa non ricevere il rifornimento. I prezzi schizzano quindi alle stelle. Più di due euro al litro si illuminano sopra i distributori di Padova e provincia mentre la media nazionale è calcolata a 1,909 a febbraio, mentre a gennaio il prezzo era 1,764. Nel gennaio2021 addirittura 1,465 euro al litro. Il gasolio ha subito una crescita molto simile: 1,338 a gennaio 2021 e 1,796 a febbraio.

Draghi

I decreti del Governo entrati in vigore ieri 22 marzo per tagliare le accise si sono visto per 5 mesi, ma ora è tornato il carobenzina. La sforbiciata era stata visibile anche a Padova. Così come adesso, a Padova, non si trovano distrubutori che vendono benzina sotto i 2 euro.