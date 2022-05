Bersaglieri, Padova si prepara al megaraduno interregionale

Fanti piumati della Fanfara Achille Formis, arrivano marciando e suonando l’inno di Mameli alla cerimonia della “Resa degli onori al vessillo Nazionale Bersaglieri” con il sindaco di Padova Sergio Giordani e tutte le autorità associative e militari a depositare un mazzo di fiori, accompagnati dal “silenzio” suonato dagli ottoni della Fanfara dei Bersaglieri di Padova. Un’ouverture particolare, in sede Assoarma a Padova, aperta al pubblico in via del tutto eccezionale a numero chiuso. L’occasione lo richiedeva. Lo svelamento del logo che la storica Fanfara Patavina ha predisposto come prima tappa del programma che vedrà Padova città protagonista del raduno Interregionale Nord Italia, in occasione del centenario dalla nascita del gruppo dei fanti piumati padovani.

Il logo

Molta ufficialità anche per il logo, fatto di cinque elementi: il numero 100, gli anni, il bersagliere col cappello piumato che protende verso la città che gli appartiene, Padova, le note… sono quelle dello “squillo dell’attenti” che non è una posizione formale militare, ma un attenti nel senso di attenzione, qualcosa di bello finalmente, sta succedendo. Protagoniste, Padova e la musica. Presentata anche la nuova divisa della Fanfara Formis. «Una divisa estiva, fresca che esula dalla tradizionale mimetica, color grigio, simbolo di maturità, bande rosso cremisi, il pendif che cala sul taschino che ricorda i simboli dell’esercito. Abbiamo voluto dare allo scudetto i colori di Padova il rosso e il giallo, per rendere onore alla nostra città. Cordoncino cremisi tipico del caporale dei Bersaglieri. Ho volutamente scelto un giovane come modello, Edoardo, perché è il più giovane componente della Fanfara e perché è simbolo di quella ventata di nuovo che vogliamo diventi la Fanfara di Padova» spiega il maestro Valerio Gadaleta.

Raduno interregionale

Appuntamento quindi a Padova il 22 – 23 – 24 settembre 2023. Sarà un raduno interregionale particolare, innovativo. I 100 anni di un complesso musicale di ottoni, dove protagonista sarà la musica, ci saranno mostre e conferenze, un percorso didattico che è già iniziato con le scuole della città di Padova. Sarà coinvolto anche l’esercito. «È un onore che abbiate scelto Padova per il raduno del 2023. Era dal ‘49 che non accadeva. Sarete accolti con immensa gioia dai cittadini. Padova è orgogliosa di vantare questa sezione Achille Formis» aggiunge Sergio Giordani Massimiliano Fadda, colonello dell’esercito (anche lui Bersagliere), ha rassicurato che per il raduno del 2023: «La Fanfara potrà essere supportata dall’esercito dell’Undicesimo Reggimento, perché siamo sempre vicini ai Bersaglieri, passionali e vedere da dietro questi piumini che si scuotono, è un’emozione sempre», dice Fadda.