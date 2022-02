Confartigianato, è Paolo Bertelli il nuovo presidente provinciale degli alimentaristi

Paolo Bertelli è il nuovo presidente degli alimentaristi di Confartigianato Imprese Padova.

Alimentaristi

Titolare di Bertelli Salumi, azienda alimentare vincitrice di numerosi concorsi per la qualità dei prodotti realizzati, il montagnanese Paolo Bertelli è stato per molti anni delegato della categoria dei produttori alimentari di Confartigianato. Tra i protagonisti di manifestazioni come Montagnanese in Fiera, il Palio di Montagnana e Calici sotto le mura, Bertelli è da sempre sostenitore della promozione delle produzioni artigianali di qualità: «Ringrazio Nicola Trentin, che mi ha preceduto alla guida degli Alimentaristi di Confartigianato Imprese Padova, per il lavoro svolto in questi anni. Credo sia importante proseguire l’impegno sul fronte dell’informazione. Promuovere gli straordinari prodotti artigiani realizzati nel nostro territorio sarà una delle priorità del mio mandato. Dobbiamo essere in prima linea nella valorizzazione di un’alimentazione che tenga conto della qualità e della territorialità. Vogliamo, inoltre, riprendere, dopo questi due anni di pandemia, la nostra iniziativa rivolta ai bambini delle scuole per l’infanzia, perché l’educazione alimentare deve cominciare sui banchi di scuola». Le imprese artigiane del settore alimentare che operano in provincia di Padova sono 1.318, e occupano 5.464 addetti