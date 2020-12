Lotteria degli scontrini rinviata, Bertin (Ascom): «Provvedimento necessario»

Se le anticipazioni sul differimento della partenza della lotteria degli scontrini al 1° febbraio 2021, si riveleranno veritiere, va detto che il presidente dell'Ascom Confcommercio di Padova, Patrizio Bertin si attendeva qualcosa di più corposo. Se invece la data dovesse essere quella del 1° aprile, come potrebbe far pensare il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che porta a quella data l'adeguamento del registratore telematico al nuovo tracciato per l’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri, allora sarebbe già meglio.

Logica del rinvio

«Sia nell'uno che nell'altro caso la proroga, come più volte richiesto da noi a livello locale ma soprattutto da Confcommercio in sede nazionale, era nella logica delle cose visto che un rinvio si era reso necessario per ragioni oggettive». Più volte Bertin aveva ricordato come il software per l'adeguamento dei registratori telematici fosse stato rilasciato solo nel corso del mese di agosto e che le operazioni di installazione e formazione degli esercenti non erano cominciate che tra settembre ed ottobre. «Inoltre - precisa il presidente - il tutto è avvenuto mentre le nostre imprese subivano l'attacco delle misure emergenziali, non da ultima addirittura la chiusura delle attività. In ogni caso – conclude il presidente – il rinvio era necessario per il semplicissimo motivo che circa il 30% degli esercenti non dispone ancora del registratore adeguato e farlo in questi giorni, coi negozi, i bar e i ristoranti chiusi non solo era difficile, ma era semplicemente impossibile. La partenza della lotteria in queste condizioni avrebbe dunque generato disservizi, incomprensioni e disagi sia per le imprese che per i consumatori».