Bertin, Ascom: «Padova Congress una grande opportunità»

Alla cerimonia di inaugurazione del Padova Congress non poteva certo mancare Ascom, in particolare il suo presidente, Patrizio Bertin. Da sempre sostenitore dell'utlità di quest'opera, è molto entusiasta come tutti coloro che sono intervenuti. Gli chiediamo se è certo che la città saprà cogliere questa opportunità: «Ci sono nel quartiere fieristico una serie di novità, dall'hub dell'innovazione all'Arena della musica che messe insieme forse Padova non le ha mai avute. Non dimentichiamo poi il nuovo polo ospedaliero e dove siamo tutti insieme oggi», ha evidenziato il presidente di Ascom.