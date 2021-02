Sensi unici pedonali anti assembramento, Ascom: «Un asse parallelo Boschetti-Santo»

Era intervenuto qualche giorno fa, a margine della questione via Dante pedonalizzata per dire che un intervento spot sul traffico non serve a nessuno. Viceversa serve un approccio pragmatico e concreto di carattere generale. In altre parole, serve progettualità. Ora Patrizio Bertin, presidente dell’Ascom Confcommercio di Padova, ribadisce il concetto nel momento in cui il comune si appresta a sperimentare, sabato e domenica pomeriggio, i sensi unici pedonali per combattere gli assembramenti anti-Covid

Attrattiva di investimento

«Magari – sottolinea Bertin – l’esperimento, frutto della necessità di evitare assembramenti e dunque condivisibile, potrà anche sortire l’effetto di riprendere in mano il nostro progetto che prevedeva un asse parallelo al Liston in grado di snodarsi da piazzale Boschetti fino alla Basilica del Santo ed attuato in minima parte, seppur con ottimi risultati, solo per via Porciglia». Secondo il presidente dell’Ascom Confcommercio, quello che si gioca a Padova sul piano viario è, in chiave locale e con le dovute proporzioni, ciò che necessariamente dovrà fare Draghi una volta insediato a Palazzo Chigi: superare l’esperienza emergenziale dei contributi a pioggia per pensare agli investimenti.

«Padova – conclude Bertin – se non vuole abdicare definitivamente al suo ruolo di città baricentro del Veneto, deve pensare a diventare molto più attrattiva in termini di investimenti e, per farlo, deve avere chiaro un concetto: la progettualità non può procedere a “spizzichi e bocconi” ma va pensata, valutata e realizzata col contributo di tutti, non ultime le organizzazioni di categoria che a quell’attrattività possono senz’altro contribuire se ad esse verrà consentito di proporre le loro idee».