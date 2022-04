Al "Padova tutti convocati" di Ascom anche il vescovo Claudio Cipolla

Al "Padova tutti convocati", l'iniziativa dell'Ascom Confcommercio che nelle scorse settimane ha visto gli stakeholder padovani avvicendarsi nella sede dell'associazione di piazza Bardella con l'obiettivo di prefigurare la "Padova che verrà", si è aggiunta questa mattina, 22 aprile, la visita che il presidente Patrizio Bertin ha fatto al vescovo Claudio Cipolla.

La visita

«Ringrazio il vescovo - ha detto Bertin all'uscita dal palazzo vescovile - per l'accoglienza riservatami e per le parole di incoraggiamento che ha avuto nei confronti del nostro mondo che tra commercio, turismo e servizi vanta una presenza importante in tutta la diocesi». Ricevuto all'indomani dell'assemblea che ha confermato la buona salute dell'associazione, il presidente Bertin (che era accompagnato dal direttore generale Otello Vendramin) ha espresso al vescovo da un lato le preoccupazioni per la situazione economica delle famiglie e delle imprese ma, dall'altro, anche l'umana vicinanza alle popolazioni così duramente colpite dalla guerra in Ucraina. Il vescovo Claudio, dal canto suo, riconoscendo il valore dell'impegno anche sociale dell'Ascom, ha condiviso l'apprensione per la difficile situazione internazionale, ha auspicato una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina così come più volte richiamata da Papa Francesco, e ha avuto parole di partecipazione per le difficoltà economiche delle famiglie e delle imprese chiamate a far fronte ad una situazione economica dai risvolti sociali preoccupanti. «Col vescovo Claudio - ha concluso Bertin - ci siamo trovati perfettamente concordi sulla necessità di non prestare il fianco allo sconforto, ma di guardare avanti con quella giusta dose di ottimismo che ha sempre caratterizzato le comunità cristiane e che bene è stata rappresentata dalla grande riunione dei ragazzi in piazza delle Erbe la Domenica delle Palme».