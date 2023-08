Bertin contro Coalizione Civica: «Criticano le auto ma hanno il posto riservato in centro»

«Quelli di Coalizione sono come il Grinch: lui odia il Natale per poi venirne ammaliato, loro odiano le auto ma poi i loro rappresentanti in municipio hanno il parcheggio riservato in centro». Il presidente dell’Ascom Confcommercio Patrizio Bertin, replica così alle posizioni del movimento politico interno alla maggioranza di Giordani, che ha evidenziato come la città sia soffocata dalle auto e abbia bisogno di spazi diversi e sociali.

«Serve pragmatismo»

«E' una posizione integralista, quando invece il tema andrebbe affrontato con pragmatismo. E il pragmatismo dice che è ben difficile fare acquisti, uscire dai negozi con le borse e poi salire in bici, in monopattino ma anche, più semplicemente, su un mezzo pubblico. Coalizione Civica - aggiunge il presidente dell’Ascom Confcommercio - continua a proporre come modelli non meglio precisate città del nord Europa, che non dico che non esistano, dove le auto sarebbero già state tutte rottamate. Senza scomodare Parigi, che i monopattini a noleggio li ha aboliti, dal 1° settembre, per referendum, io, più semplicemente, propongo le esperienze di Verona e Bolzano che, proprio per ridurre la presenza in superficie delle auto, hanno realizzato grandi parcheggi sotterranei esattamente sotto le piazze principali».

L'indecisione

Il problema, per Padova, è che non si vuole né questo né quello. E qui Bertin torna a chiamare in causa l’amministrazione Giordani: «Sul tram, che continua a suscitare ancora forti opposizioni e che in nome della mobilità green abbatte alberi in quantità, si è comunque deciso. Si decida dunque anche per le auto. Si vuole una città libera e bella senza più auto, ma anche senza più negozi, oppure si vuole una città comunque vivibile, attenta alla salute, ma dove il centro possa essere raggiunto facilmente, senza giri dell’oca che sono la causa prima delle emissioni, ma rispettosa di quella economia che nel commercio e nel turismo fonda la sua essenza?».