Un servizio sempre più sfruttato: dati in forte crescita per le biblioteche Unipd

Nei ranking internazionali delle Università il valore delle Biblioteche accademiche non viene messo in evidenza ma, se fosse così, il Sistema Bibliotecario di Ateneo di Padova otterrebbe con tutta probabilità un ottimo piazzamento.

Bblioteche

L’annuale report del Sistema Bibliotecario restituisce per il 2023 il quadro di una realtà vitale e in forte crescita, sia per i servizi erogati sia per il loro gradimento da parte degli utenti. L’idea che le Biblioteche come spazi fisici e collezioni cartacee siano risorse sempre meno utili in un moderno ambiente digitale appare smentita dai comportamenti d’uso di studenti e docenti, che hanno effettuato più di un milione di accessi a quelli che non sono solo posti studio ma sempre più veri e propri spazi di apprendimento, attrezzati, confortevoli, provvisti dell’assistenza di personale qualificato e aperti in alcuni casi fino alle 23 e nel fine settimana. Una domanda in aumento che ha visto d’altra parte ampliarsi l’offerta: il numero dei posti di lettura è aumentato fino a 2.669, con circa 270 posti in più rispetto all’anno precedente.

I dati

Il patrimonio di volumi è salito a più di 2,3 milioni di esemplari (pari a circa 88 km di scaffali) e il numero dei prestiti è arrivato a 156.766, +12% rispetto al 2022. Al di là delle cifre, ciò testimonia il permanere di un bisogno di lettura e di informazione qualificata che soltanto le biblioteche accademiche possono soddisfare. I servizi della biblioteca digitale hanno avuto un incremento ancora maggiore: gli e-book e i periodici elettronici messi a disposizione sono stati circa 750.000, sono state acquisite 41 nuove banche dati e digitalizzati nuovi documenti sulla piattaforma Phadra. Gli utenti dell’Università hanno ora a disposizione un totale di 1,3 milioni di risorse digitali complessive, che hanno mostrato di saper utilizzare ampiamente, con il download di circa 3,3 milioni di articoli.

Unipd

Nel 2023 sono stati inoltre inaugurati nuovi spazi: la nuova Biblioteca storica di medicina e botanica Pinali-Marsili, la Biblioteca di Matematica completamente ristrutturata e le nuove sale di lettura della Biblioteca di Fisica. Altri lavori sono in corso per migliorare gli spazi di apprendimento a disposizione dei lettori. «L’evoluzione delle esigenze di lettura di ricercatori e studenti richiede un supporto sempre più costante e qualificato - afferma Monica Salvadori, prorettrice al Sistema bibliotecario di Ateneo -. Per questo abbiamo deciso di continuare a investire sui servizi bibliotecari, sia fisici che digitali. Nei prossimi anni la nostra direzione strategica sarà quella di potenziare il supporto alla didattica e alla ricerca e mettere a disposizione della cittadinanza la competenza delle bibliotecarie e dei bibliotecari accademici nel perseguimento della Terza Missione».