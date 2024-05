Torna la Critical Kids, biciclettata per le strade scolastiche padovane

In attesa dell'arrivo del Giro d’Italia, a Padova si scaldano i pedali con la seconda edizione della Critical Kids, la biciclettata aperta a tutti e rivolta in particolar modo ai bambini e alle loro famiglie con l’obiettivo di portare l’attenzione sul tema delle strade scolastiche e di una città a misura di bambino, meno inquinata e più sicura.

Critical Kids

L’appuntamento è per domenica 5 maggio alle ore 15, con partenza in contemporanea da Altichiero, Voltabarozzo, Montà e Brusegana. Attraverso quattro percorsi si percorreranno le vie cittadine passando per diverse scuole, dove si raccoglieranno man mano nuovi partecipanti, per arrivare poi tutti assieme alla Festa della bicicletta in piazza Delle Erbe, dove ci saranno alcuni stand, giochi e lo spettacolo di clowneria di Dario Zisa. Dettagli su orari e percorsi sono disponibili a questo link.

Legambiente Padova

Spiega Elena Correale di Legambiente: «Per ridurre traffico e inquinamento sono fondamentali anche piccoli interventi che ridiano spazio e sicurezza a pedoni e ciclisti all’interno dei quartieri, a partire dalle strade di fronte alle scuole dove spesso viabilità e parcheggi sono particolarmente caotici. Per questo siamo impegnati nella promozione delle strade scolastiche attraverso attività nelle classi e incontri con insegnanti, genitori e abitanti, in cui cerchiamo di sensibilizzare al tema e di individuare le possibili soluzioni da adottare nei diversi contesti. Nei mesi scorsi inoltre abbiamo dato il nostro supporto ad alcune sperimentazioni di chiusura temporanea al traffico negli orari di entrata e/o uscita degli alunni, nelle strade davanti alle scuole primarie Volta, Mazzini, Santa Rita e Manin. Chiusure che prevedono alcune eccezioni come ad esempio per i residenti, veicoli connessi all’attività scolastica o mezzi di soccorso ma che, nelle esperienze avute finora, hanno comunque permesso di cambiare radicalmente il volto delle vie coinvolte. Nei prossimi mesi prevediamo di proseguire le attività già avviate e di estenderle ad altre scuole». La Critical Kids 2024 è organizzata da Legambiente, La Mente Comune, Fiab-Amici della Bicicletta Padova, in collaborazione con VIII e XIV Istituto Comprensivo di Padova, associazione genitori Lambruschini, associazione Amici della Manin e Comune di Padova - Città di Tappa del Giro d’Italia 2024.