Padova tra i comuni top bike friendly

Bandiera gialla dei comuni ciclabili conquistata per il terzo anno consecutivo. La Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, che valuta e attesta il grado di ciclabilità dei comuni italiani accompagnandoli in un percorso virtuoso verso politiche cosiddette bike friendly. Ha promosso Padova per gli investimenti già fatti e a quelli previsti nel Piano urbanistico di mobilità sostenibile e per le piste ciclabili (oggi ce ne sono per circa 170 chilometri in tutta la città), oltre al lancio delle zone 30, che le hanno fatto quindi guadagnare 4 stelle su 5, definite però da Fiab come “bike-smile”.

La conferma è arrivata soprattutto grazie al tesoretto di 4 milioni di euro che l'amministrazione ha messo in bilancio per migliorare ulteriormente la ciclabilità della città, oltre alle politiche ambientali che sta portando avanti e che rispetto al triennio 206-2018 ha fatto guadagnare alla città del Santo un +1,5% in 3 anni. Nel rapporto Fiab il giudizio è buono, ma esorta l'amministrazione ad investire ulteriormente in piste ciclabili e zone 30

«Siamo soddisfatti, ma possiamo sempre fare qualcosa di più» commenta l'assessore alla mobilità, Andrea Ragona «e per questo stiamo spingendo per concretizzare i tanti progetti che abbiamo sulla ciclabilità. Entro il 2030 vogliamo raggiungere i 300 chilometri di piste e rendere Padova il più sostenibile possibile».Il circuito Fiab raggruppa oggi 151 città in tutta Italia, da piccoli paesi a realtà più grandi, fino ai capoluoghi di provincia e di regione che, nel complesso, rappresentano oltre il 18% della popolazione italiana, ovvero 11 milioni di abitanti. Il riconoscimento attribuisce alle località e ai loro territori un punteggio da 1 a 5 assegnato sulla base di diversi parametri e indicato sulla bandiera gialla con il simbolo dei “bike-smile”.