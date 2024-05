Non servono più i biglietti in autobus, BusItalia lancia il pagamento contactless a bordo

A partire da ieri, 30 maggio, Busitalia Veneto (Società del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane) ha introdotto una nuova modalità di pagamento semplificata sulle linee bus 3 e 16 per il servizio urbano di Padova. I passeggeri potranno acquistare il biglietto utilizzando carte di credito o debito contactless direttamente a bordo dei bus, utilizzando gli appositi dispositivi di validazione. Questa innovazione, già in uso sui tram di Padova, sarà estesa nei mesi estivi a tutti i bus del servizio urbano e rappresenta un significativo passo avanti verso un trasporto pubblico più moderno, sicuro e sostenibile, offrendo una soluzione vantaggiosa e flessibile per tutti i passeggeri. Gli autobus su cui sarà attiva questa innovativa modalità di pagamento saranno individuabili da apposita segnaletica apposta fuori dal mezzo e sul dispositivo di validazione.