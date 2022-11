Economia e bicicletta: il cicloturismo come opportunità per lo sviluppo dell’economia padovana

Ha sintetizzato bene il direttore generale di Venicepromex, Franco Conzato: «Il pubblico, da solo, non ce la fa e nemmeno il privato, da solo, può farcela; ma insieme, pubblico e privato, possono ottenere grandi risultati».

E che pubblico e privato si possano incontrare lo ha testimoniato il grande tavolo della sede della Camera di Commercio di Padova dove oggi 3 novembre sedevano, oltre che Conzato, Franco Pasqualetti, vicepresidente della Cciaa e Leonardo Toson, presidente della Bcc Patavina, anche i rappresentanti delle associazioni di categoria chiamate a sviluppare ciò che, forse senza averne perfetta cognizione, è già nelle cose visto che Padova è la città col maggior choilometraggio di piste ciclabili (e Treviso segue a ruota) e un tempo, prima che la Cina fagocitasse la produzione delle due ruote, era Padova la provincia in vetta alle classifiche di questa particolare manifattura.

Turismo sostenibile

Da ciò ne discende, come ha ben riassunto il concetto Ludovica Casellati, giornalista e founder di Viagginbici.com, il magazine del turismo sostenibile e di Luxury Bike Hotels, che la bicicletta può essere un volano di sviluppo non solo turistico ma anche economico “tout court”. D’altra parte i numeri sono lì a testimoniarlo. Dei 4 milioni di italiani che praticano il ciclismo, il 60% sceglie destinazioni turistiche per le bellezze naturalistiche da poter vivere in sella alla bicicletta. Di fronte ad un’opportunità di questo genere, come possono fare gli imprenditori del turismo per creare tra loro un network virtuoso che proponga un'accoglienza ad hoc per intercettare i flussi di turisti alto spendenti, anche fuori stagione? «Anzi, soprattutto fuori stagione – ha detto Casellati - visto che la bici non ama il caldo di luglio/agosto e all’estero (ad esempoio in Belgio) si fanno due settimana di vacanze in autunno».

Bike Forum

«Bike Forum - ha detto Franco Pasqualetti - si inserisce nel progetto della Camera di Commercio “Vicini al territorio”, che sviluppa iniziative atte a promuovere il territorio e le sue imprese e che ambisce a favorire la ripresa dell’economia del territorio attraverso lo sviluppo di eventi in sinergia con le imprese e il mondo associativo. L’esecuzione delle attività rientranti nel progetto “Vicini al territorio” è affidata all’Agenzia per l’Internazionalizzazione Venicepromex. Grande importanza, tra le linee strategiche del 2023 della Camera di Commercio, è data sia alla valorizzazione di eventi che rivitalizzino il tessuto economico, sociale e culturale padovano che alla promozione di interventi che favoriscano la sostenibilità ambientale e la micromobilità quali temi strategici per lo sviluppo delle piccole medie imprese e “Bike Forum”, l’iniziativa che si svolgerà il prossimo 18 novembre a Villa Selvatico di Battaglia Terme, vuole essere uno strumento di divulgazione ma anche una presa di coscienza delle opportunità offerte da un territorio secondo a nessuno per bellezze naturali, prodotti della terra, cultura in senso generale».

Conzato

«L’evento Bike Forum – ha specificato Franco Conzato - vuole proporsi come supporto alle piccole medie imprese venete per comprendere le potenzialità del cicloturismo che nella sola Europa, leggendo i dati dell’Osservatorio Bikeconomy, muove ogni anno oltre 50 miliardi di euro, di cui quasi un decimo (4,6 miliardi secondo l’analisi Banca Ifis) in Italia. L’indotto turistico delle due ruote passa anche attraverso la valorizzazione dei territori e lo sviluppo di forme di turismo lento ed esperienziale, diventando un’opportunità di rilancio, un abilitatore per usare un concetto chiave del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per diverse economie territoriali del Belpaese, che offrono ai cicloturisti vacanze memorabili tra splendidi panorami e uno sconfinato patrimonio culturale. L’innovazione tecnologica è sicuramente un altro driver della bikeconomy: le e-bike stanno ridefinendo il concetto stesso di bicicletta e rappresentano un fenomeno tutt’altro che passeggero, destinato a trainare la domanda nei prossimi anni».