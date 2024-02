Bike lane e una nuova ciclabile per le terme

E’ partito con il rifacimento della pista ciclabile esistente in via Vallona, che verrà colorata di verde, il piano che doterà Montegrotto Terme di una rete di bike lane, non proprio piste ciclabili in sede propria (perché la larghezza della strada non lo consente), ma una corsia delimitata da una linea marginale tratteggiata verso la carreggiata, con il simbolo della bicicletta su quadrato verde - dove le biciclette avranno diritto di precedenza. Il costo complessivo complessivo del piano è di 60 mila euro.

«Le bike lane - spiega l’assessore alla mobilità Luca Fanton - sono uno strumento innovativo per rendere le strada più sicure e inclusive. Sono state introdotte in Italia nel 2020 per incentivare la mobilità sostenibile. Diversamente dalle piste ciclabili vere e proprie, possono essere eventualmente usate anche da altri mezzi, comprese auto e moto, ma solo per brevi tratti e in particolare nel caso di fermata e sosta. Le biciclette hanno però precedenza in caso di compresenza delle auto, e il limite di velocità è di 30Km/h». Dopo il rifacimento in verde della pista di via Vallona si procederà con il tracciamento della bike line in uscita da via dei Colli e in entrambi i lati in via Castello, in viale Stazione (da via Aureliana a piazza Roma), via Roma (da Piazza Roma alla rotonda incrocio via Caposeda), in via Plinia (dall’incrocio con via Roma all’incrocio con via Claudiana),e in via Catajo (dalla rotonda di viale della Croce Rossa a piazza Libertà di Turri). In via Claudiana (dall’incrocio con via Plinia all’incrocio con viale Stazione) verrà invece realizzata una pista ciclabile ex novo, a doppio senso, sul lato destro da dove verranno rimossi i parcheggi.