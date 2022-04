In arrivo 1.250 biciclette per il bike sharing, 6 mila nuovi utenti sulla piattaforma in due mesi

In questi giorni stanno arrivando a Padova 1.250 biciclette in più del servizio di bike sharing a flusso libero RideMovi. 750 biciclette elettriche e 500 biciclette muscolari si aggiungono alle mille già presenti, per un totale di 2.250 biciclette, di cui 1.250 elettriche e mille muscolari.

Il bike sharing

Il raddoppio della flotta è stato deciso dopo il boom di noleggi del primo trimestre dell’anno. Sono infatti 119 mila i noleggi effettuati dal 5 febbraio al 12 aprile. Non solo, un successo anche per quanto riguarda gli iscritti alla piattaforma: oggi sono 34.012, contro i circa 28.000 di metà febbraio. Significa che in soli due mesi la piattaforma conta 6.000 nuovi utenti. L’assessore alla Mobilità, Andrea Ragona, afferma: «Il successo del bike sharing è evidente: ogni giorno io stesso vedo moltissime persone che si muovono con le biciclette a noleggio e questo significa che il servizio piace ai padovani ed è entrato a far parte della quotidianità di ognuno. Il bike sharing è utile per chi non ha una bicicletta, ma anche per tutti coloro che ad esempio si muovono per lavoro studio o piacere in treno o in autobus e decidono di utilizzare il servizio anziché la propria bicicletta per compiere il cosiddetto ultimo miglio. Il servizio nasce infatti proprio con l’idea di sviluppare l’intermodalità nel trasporto pubblico per garantire alle persone di avere sempre una efficiente ed efficace alternativa all’automobile. Allo stesso tempo la presenza della bicicletta elettrica permette di compiere anche tragitti più lunghi facendo meno fatica e la rende un mezzo molto utile anche per raggiungere i quartieri e le zone più esterne della città. Se inizialmente il servizio era molto apprezzato in particolare dagli studenti e dai giovani, oggi piace a tutti e tutte, probabilmente l’inseriemnto del mezzo elettrico ha contribuito. I dati del noleggi e degli utenti - continua - sono numeri clamorosi. Ora contiamo un totale di 1.200 biciclette elettriche e 1.000 muscolari e siamo nella stagione ideale per l’utilizzo della mobilità dolce, quindi sono convinto i numeri siano destinati ad aumentare. Mi fa piacere annunciare questa piccola grande novità nella settimana in cui la FIAB ci ha premiati come Comune Ciclabile. È proprio l’attenzione anche a queste cose che mette Padova tra le città più ciclabili d’Italia. Certo, abbiamo ancora moltissimo lavoro da fare ma la direzione intrapresa è chiara e sono molto felice i padovani la apprezzino».