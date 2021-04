«Riparti in bici» con il Progetto Giovani: verranno regalati centinaia di pass mensili bike sharing

In attesa di un allentamento delle misure anti-contagio, Progetto Giovani vuole promuovere la partecipazione, l’adozione di buone abitudini di vita e favorire il ritorno alla normalità. Per tornare alla vita pubblica e non smettere di essere aggiornati sulle opportunità rivolte ai giovani, è partita la campagna bici e newsletter: una mobilità sostenibile e senza assembramenti grazie al bike sharing di Padova e una connessione senza interruzioni con tutti i servizi, le iniziative e le opportunità segnalate dall’ufficio.

Come partecipare

Partecipare è semplicissimo. Basta cliccare sui pulsanti presenti nella pagina dedicata del sito www.progettogiovani.pd.it. Attraverso un form è possibile completare l’iscrizione alla newsletter di Progetto Giovani e ricevere settimanalmente le novità e le più interessanti attività per i giovani a Padova e non solo. Compilando un semplice modulo per essere ricontatti, invece, si entra in lista per ricevere uno dei pass mensili gratuiti di Movi by Mobike. Non c’è molto tempo, perché i pass sono attivabili esclusivamente entro il 12/05/2021! I codici per i pass e le istruzioni per attivarli saranno inviati secondo l’ordine di iscrizione al modulo, fino a esaurimento. Sarà data precedenza agli iscritti con meno di 35 anni.