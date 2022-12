Approvato il bilancio di previsione, niente addizionale Irpef e aumento di tasse

Carmignano di Brenta approva il bilancio di previsione 2023: nessun aumento di tasse per i cittadini ed il continuo finanziamento di servizi, progetti ed opere pubbliche. Nessun costo ulteriore, dunque, per i cittadini di Carmignano di Brenta. Il comune nel padovano, infatti, non ha previsto la crescita delle aliquote Imu e, nonostante l’aumento dei costi, ha scelto di non applicare l’addizionale Irpef comunale. Quest’ultima, in particolare, è un’imposta che non viene applicata solo in tre comuni nella provincia di Padova.

Risorse

L’Amministrazione comunale di Carmignano di Brenta, nonostante la scelta di non aumentare i costi per i cittadini, ha comunque mantenuto attivi i finanziamenti alle attività e progetti comunali. Un risultato possibile grazie all’ottimizzazione delle risorse esistenti, la valorizzazione dei risparmi ed il taglio di alcune spese non fondamentali: azioni che hanno permesso di mantenere attivi i servizi comunali senza ricadere in ulteriori indebitamenti dell’ente. Un importante obiettivo, inoltre, è rappresentato dalla capacità dell’ente di attrarre risorse da altre realtà attraverso la creazione di relazioni e collaborazione. La realizzazione di progetti in unione con enti diversi permette di sopperire alle minori entrate nelle casse comunali e, inoltre, offre ai cittadini una vasta gamma di progetti e opportunità.

Debiti

Il Comune di Carmignano di Brenta è un ente con un basso indice di indebitamento, vi è inoltre prevista una diminuzione del debito pro capite a cittadino nei prossimi anni e il piano di investimenti non prevede l’accensione di nuovi mutui per i progetti futuri, con un bilancio di previsione di 9 283 673, 52 euro pareggia tra entrate e spese. All’inizio del 2023, il fondo cassa del Comune è di 2 024 752, 65 euro: frutto di anni di impegno nella buona gestione delle risorse.

Investimenti

Il bilancio di previsione 2023-2025 stabilisce inoltre un piano di investimenti di durata triennale per la realizzazione di numerose opere pubbliche in territorio comunale. È il caso, ad esempio, delle risorse destinate alla promozione della mobilità sostenibile, una delle priorità di questa Amministrazione: verranno infatti realizzati ulteriori 3 chilometri di piste ciclopedonali che favoriranno i brevi spostamenti dei cittadini in bicicletta e a piedi. In particolare, nel 2023 verrà realizzata una prima pista ciclopedonale lungo via Trento a collegamento tra via Montegrappa e la località di Spessa grazie ad un investimento di oltre 1 milione di euro. Un secondo progetto, invece, prevede nello stesso anno il prolungamento della ciclabile nella frazione di Camazzole verso la località San Giovanni, a nord del paese. Somme ingenti destinate anche ad opere di manutenzione delle strade particolarmente trafficate e alla rigenerazione urbana del centro del paese attraverso la riqualificazione di Piazza Marconi e dell’area centrale del Comune.

Servizi

Un bilancio che pareggia tra entrate e spese, ma non solo: nonostante l’aumento dei costi rimangono infatti attivi progetti e servizi di sanità, scuola, sport e cultura. L’aiuto ed il sostegno alle fasce più deboli della popolazione, infatti, è da sempre uno dei punti centrali del programma di questa Amministrazione comunale. Obiettivo è il potenziamento dei servizi sanitari e di assistenza ai cittadini per garantire un efficiente supporto in caso di necessità. Numerosi anche i progetti in ambito scolastico per offrire ai ragazzi strutture all’avanguardia in cui crescere e studiare, ma anche iniziative di formazione e crescita per conoscere sé stessi e le proprie potenzialità. Carmignano di Brenta rimane un punto di riferimento per le iniziative culturali del territorio: nessun taglio alla cultura previsto dal bilancio. Al contrario, notevole importanza riservata alle attività culturali e alle manifestazioni.

Sindaco

Il Sindaco di Carmignano di Brenta, Eric Pasqualon, ha dichiarato: “Nella redazione di questo bilancio di previsione, il nostro volere è stato di evitare di pesare ulteriormente nelle tasche dei cittadini. Siamo riusciti appieno nel nostro intento: non verrà applicata l’addizionale IRPEF comunale e non vi saranno aumenti nelle tasse. Nonostante ciò, riusciamo a garantire ai cittadini servizi efficienti, progetti innovativi e investimenti nelle opere pubbliche che favoriscono lo sviluppo del territorio”.