Consorzio Bonifica Brenta, approvati bilancio preventivo e programma degli interventi

L’assemblea del Consorzio Bonifica Brenta si è riunita, approvando il programma delle attività e il bilancio preventivo del 2023.

Programma delle attività

«È prevista una notevole mole di lavori – spiega il presidente, Enzo Sonza - che sono stati valutati sia dai tecnici consortili, che ben conoscono il territorio, sia dagli amministratori che raccolgono le segnalazioni degli utenti. Si tratta di azioni per difendere il territorio dal pericolo di allagamenti, e per la somministrazione irrigua alle campagne a favore della nostra agricoltura, per la quale l’acqua è indispensabile». In base alle recenti norme regionali, è stato acquisito anche il parere della Consulta dei Sindaci, che all’unanimità ha espresso parere favorevole al programma dei lavori. Sono previsti interventi di vario tipo: ordinario, consistenti nella manutenzione delle numerose opere in gestione (una rete di canali di ben 2.400 chilometri e relativi manufatti ed impianti, su un’area di oltre 70mila ettari ricadente nelle tre province di Padova, Vicenza e Treviso, con 53 Comuni interessati); e a carattere straordinario per migliorare la funzionalità delle infrastrutture, in quest’ultimo caso spesso in collaborazione con Enti o privati. Le sinergie così messe in campo portano a risultati significativi per il comprensorio ove operiamo. Per lo svolgimento di questi compiti vengono predisposti dal Consorzio il programma lavori ed il bilancio di previsione, che stabilisce le necessità di spesa e specifica le fonti di finanziamento. Queste derivano in massima parte dai tributi consortili: quelli di bonifica dovuti dai proprietari di immobili aventi beneficio dall’azione consortile; quelli di irrigazione dovuti da chi usufruisce dell’acqua per adacquare i campi. Un’ulteriore entrata deriva dalla produzione di energia idroelettrica, avendo il Consorzio nove centrali di questo tipo. Il contributo della Regione invece, che in anni precedenti aiutava il bilancio dei Consorzi, è ormai divenuto irrisorio.

Bilancio

Il bilancio viene sottoposto all’esame del Revisore dei Conti, nominato dalla Regione, che ha espresso parere favorevole, e poi inviato al controllo regionale. Il lavoro fatto dal Consorzio viene sempre più riconosciuto come fondamentale supporto di base alle attività, sia agricole che extra-agricole. La costante manutenzione e gestione della rete di canali e delle relative opere, molto numerose, si inserisce nella logica della prevenzione idrogeologica, una forma concreta di protezione civile. La collaborazione del Consorzio con gli Enti locali è stretta, come testimoniano i lavori svolti e i protocolli d’intesa sulle problematiche comuni. Nel corso del 2022 si sono verificate circostanze eccezionali che hanno determinato un abnorme aumento del costo energetico; allo stesso tempo la perdurante siccità durante l'intera stagione irrigua (il Governo ha dichiarato lo stato di emergenza) ha determinato un notevole incremento dei consumi di energia. Pertanto il Consorzio ha dovuto adottare misure straordinarie, quali l’utilizzo di gran parte dell’avanzo di amministrazione e l’incremento dei contributi consorziali, che si concretizzerà nell’emissione di un ruolo suppletivo. La situazione è stata segnalata più volte all’ANBI, alla Regione e ai Prefetti, richiedendo un sostegno finanziario, su cui tutt’ora non si è avuto riscontro.

Previsioni

Per il 2023 sono ancora previsti costi dell’energia elevati, e l’inflazione ha raggiunto valori notevoli, con evidenti riflessi sul costo dei servizi e dei beni di consumo, rendendo molto difficile predisporre il bilancio consortile del prossimo anno. «Per minimizzare l’impatto sull’utenza – prosegue il Presidente - si sono tagliate molte spese, sia gestionali che istituzionali. È infatti volontà della nostra Amministrazione non girare agli utenti l’intero peso dei rincari, ma fare il possibile per alleggerirlo, almeno in parte. Tenendo conto della difficile situazione del mondo agricolo e della generale congiuntura economica, l’aumento dei contributi consortili è stato limitato al minimo possibile, cioè pari all’aumento dei costi dell’energia (che non si possono ridurre), che da solo incide per il 15 per cento, e a un incremento medio di circa il 3 per cento per le altre voci, al fine di garantire il mantenimento di un efficace servizio al territorio.».