Nefrologia, in aumento del 10% dialisi ed altre prestazioni a Padova: il bilancio

Nei primi dodici mesi dalla riorganizzazione del Centro Dialisi dell'Azienda Ospedaliera di Padova sono state erogate quasi 32mila prestazioni dialitiche: questo il dato più significativo di un reparto che ha visto aumentare del 10% il volume delle prestazioni erogate.

Nefrologia e Dialisi

La Uoc Nefrologia e Dialisi e la Uos Emodialisi seguono i propri pazienti in quattro sedi: al Monoblocco, al Polo Giustinianeo, al complesso socio sanitario Ospedale ai Colli, al Sant'Antonio. È un'attività importante con numeri molto significativi: in dodici mesi ci sono stati 831 ricoveri, 34mila trattamenti di emodialisi intermittente, 1.700 trattamenti per pazienti in emodialisi cronica e trapiantati, 28mila trattamenti dialitici peritoneali, 3mila visite ambulatoriali nelle specialità della nefrologia. Fondamentale l'attività dialitica in Terapia intensiva con 2.250 trattamenti depurativi extracorporei nelle terapie intensive. Preziosa l'attività multidisciplinare per la perfusione d'organo ex vivo. Rilevante il supporto ai pazienti trapiantati di fegato, rene, cuore e polmone, oltre che ai donatori viventi che sono già 26 solamente nei primi quattro mesi del 2024. Considerevole l'impegno per i pazienti con patologie complesse come l'insufficienza epatica acuta e cronica o per i pazienti con il cuore artificiale. Essenziali, inoltre, i risultati ottenuti nel laboratorio di biologia cellulare e molecolare e nel laboratorio di istomorfologia e biologia molecolare del rene con tre biologi e un borsista nel Campus Biomedico di via Orus. La Nefrologia di Padova è anche referente internazionale per tante malattie rare come la sindrome di Gordon, di Dent, di Gitelman, di Bartter oltre ad essere eccellenza mondiale per quantità e qualità di pubblicazioni. Infine, la UOC è sede della scuola di specializzazione in Nefrologia dell' Università degli Studi di Padova e sede dell'unico Master Universitario di I livello in Depurazione extracorporea in area critica.