Bilancio Partecipativo: ad Albignasego presentazione on line delle idee-progetto

La quarta edizione del bilancio partecipativo di Albignasego è giunta ormai alle fasi conclusive: giovedì, in modalità on line, saranno presentati i progetti ammessi alla votazione da parte dei cittadini, che si svolgerà da lunedì 1 a martedì 16 marzo presso lo Sportello unico dei servizi al cittadino in municipio. «In questa quarta edizione porteremo alla consultazione popolare i tre quartieri di San Giacomo, San Lorenzo e Ferri» illustra il consigliere delegato Marco Mazzucato, «i cui residenti saranno chiamati a scegliere tra i progetti presentati dai loro concittadini e ammessi dal Comune in quanto potenzialmente realizzabili. La presentazione e l’illustrare di tutte le idee proposte è prevista per domani sera, 25 febbraio, collegandosi alle 20.30 al link che sarà pubblicato nell’apposita pagina allestita sul sito internet comunale».

I quartieri

Per quanto riguarda il Quartiere Ferri, sono stati ammessi i progetti “Più sicurezza al quartiere Ferri”, “Allestimento parco Ferri”, “Lo sport per tutti”, “Defibrillatore al parco Ferri”, “Una scuola “al passo coi tempi–Cablaggio rete plesso Rodari” e “Area cani Ferri”. I cittadini del Quartiere San Giacomo potranno invece scegliere tra “Recinzione parco pubblico tra via S. Caterina Da Siena e via S. Teresa di Lisieaux”, “Campo basket / basket – calcetto”, “Bar giallo”, “Strada in sicurezza”, “Circuito biciclette per piccoli e grandi al parco dell’Amicizia”, “San Giacomo risplende”, “Sport e natura”, “Restate al parco” e “Ping pong – Un gioco per tutte le età”. Nel Quartiere San Lorenzo sono stati proposti invece “Messa in sicurezza pista ciclabile via Torino”, “Palestra a cielo aperto”, “Green sidewalk”, “Il cielo è di tutti”, “Raccontiamo la nostra storia. I Roncon” e “Vivere il parco in sicurezza”.

Bilancio partecipativo

E’ ormai dal 2018 che il Comune di Albignasego ha avviato il Bilancio partecipativo, incentivando l’intervento diretto delle persone alla vita della Città. La prima edizione del Bilancio partecipativo ha visto protagonista il quartiere di San Tommaso e ha portato alla realizzazione della copertura della piastra sportiva adiacente la scuola Valgimigli. Nella seconda edizione sono stati scelti e realizzati un parcheggio a Carpanedo, un’aula studio e un campo da bocce a Sant’Agostino. Infine la terza edizione ha visto coinvolti i quartieri di Lion, dove è in fase di ultimazione una piastra per giocare a basket e calcetto, e la procedura per l’individuazione di soggetti interessati alla gestione di un chiosco, che sarà realizzato nel parco di Mandriola.