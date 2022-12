Oltre 2.000 violazioni accertate: attività intensa per la polizia locale di Montegrotto Terme

Tempo di bilanci per la polizia locale di Montegrotto Terme. Il report annuale redatto dalla comandante Cristina Moro e reso noto dal sindaco Riccardo Mortandello nel corso del Consiglio Comunale evidenzia per il 2022 un’attività importante, con circa 2.000 accertamenti di violazioni al codice della strada Montegrotto Terme e 22 sanzioni per inosservanza dei regolamenti comunali Montegrotto Terme. I vigili sono intervenuti in 22 incidenti stradali e per recuperare 4 cani che vagavano abbandonati.

Montegrotto Terme

Sempre maggiore importanza negli ultimi anni sta assumendo il sistema di videosorveglianza. Nel corso dell’anno che sta per concludersi, le Forze di Polizia hanno richiesto alla polizia locale di Montegrotto Terme l’accesso alle immagini registrate per 19 volte. «Il Comune di Montegrotto Terme - spiega la comandante Moro - ha deciso di implementare il sistema di videosorveglianza: a breve installeremo tre nuove telecamere. Una sarà posizionata in via Flavia nella parte retrostante la scuola Vivaldi per inquadrare parcheggi, strada e parco giochi. Una sarà installata nella Nuova Circonvallazione, in prossimità della rotatoria intersezione con via Falcone. Un software targa system sarà installato anche nel parcheggio di via San Mauro a potenziamento dell’esistente sistema di videosorveglianza che sarà rivisitato in vista della nuova collocazione dell’isola ecologica. Per garantire l’efficacia del sistema al passo con le nuove tecnologie, il progetto prevede anche la sostituzione di tutte le telecamere già presenti ed ormai di concezione obsoleta con nuovi apparati bullet MP con videoanalisi. È prevista anche la sostituzione di alcuni apparati all’interno della centrale della videosorveglianza ed indispensabili a preservarla e garantirne autonomia».

Polizia locale

L’organico della polizia locale è composto attualmente da 6 agenti, ampiamente al di sotto delle indicazioni ottimali previste dalla vigente normativa, è però imminente l’assunzione di due nuovi operatori di Polizia Locale che entreranno in servizio nell’organico del Corpo col nuovo anno. Il corpo è impegnato in attività di presidio del territorio, pronto intervento e servizi e interventi di viabilità, infortunistica stradale, infortuni sul lavoro, sopralluoghi, controlli, sorveglianza, controlli mirati commerciali, svolti su aree private e pubbliche, sulle attività di somministrazione di alimenti e bevande, sui locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento, sulle attività artigianali, oltre che sulle attività relative ad affissioni, impianti pubblicitari e occupazioni di suolo pubblico. Importante è anche l’attività di sportello per la raccolta di necessità e problemi delle persone su vari aspetti riguardanti la sicurezza personale e collettiva. Da ricordare infine anche l’attività di vigilanza edilizia ed ecologica per controllare la regolarità delle attività edilizie, identificare abusi e verificare che i lavori realizzati siano conformi ai permessi rilasciati, e i controlli sul rispetto delle norme a tutela dell'ambiente, contro l'inquinamento del suolo e delle acque e sulla gestione dei rifiuti.