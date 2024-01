Azienda Ospedaliera e Ulss 6 Euganea, bilanci economici in rosso di 140 e 183 milioni di euro

Nel 2023 fu previsto un “rosso” di 130 milioni di euro. Per l'anno appena iniziato, invece, la perdita sarà ancor più ampia: l'Azienda Ospedaliera di Padova ha approvato il bilancio economico preventivo 2024, con il passivo che sale a 140,5 milioni di euro. Va invece “meglio” all'Ulss 6 Euganea: nel caso dell'azienda sanitaria locale, infatti, la perdita è sì maggiore in quanto di 182,9 milioni di euro, ma è comunque inferiore ai -212,4 milioni di euro del 2023)

Azienda Ospedaliera

Ad analizzare nel dettaglio il bilancio dell'Azienda Ospedaliera è il direttore amministrativo Fabio Perina: «Per quel che riguarda il valore del risultato economico d’esercizio, quantificato al momento in una perdita di circa 140,5 milioni di euro, va evidenziato come esso subirà senz'altro un significativo miglioramento. Il volume dei componenti positivi di reddito attualmente esposti, pari a circa 692,8 milioni di euro, rappresenta infatti una combinazione di valori in parte certi ed in parti stimati, non essendo ancora definitivi i dati di bilancio dell'esercizio 2023. A questo proposito si deve sottolineare come l’Azienda sia impegnata su più fronti in un programma di forte potenziamento delle attività, i cui effetti sono già in buona parte misurabili sia in termini di numero di prestazioni prodotte sia come maggiori proventi. Per l'anno 2023 si stima, infatti, un incremento rispetto al precedente esercizio del valore dei ricavi da prestazione per attività di ricovero ed ambulatoriali pari a circa 16 milioni, al momento solo in minima parte rappresentato nel Bilancio di Previsione 2024 sebbene per l'esercizio corrente si preveda un'ulteriore espansione dei volumi di attività. Si può, dunque, già anticipare che per effetto della contabilizzazione dell'intero valore delle prestazioni prodotte e dell'importo definitivo delle assegnazioni dei finanziamenti attribuiti all'Azienda per l'esercizio corrente l'entità del valore della produzione indicato in prima battuta registrerà un significativo incremento, con conseguente effetto sul risultato economico».

Costi di produzione

Aggiunge Perina: «Dal lato dei costi della produzione, pari complessivamente a circa 809,5 milioni di euro, la componente maggiormente in incremento rispetto ai precedenti esercizi è costituita dal costo del personale, il cui valore recepisce gli effetti dei rinnovi contrattuali e delle politiche di assunzione per la copertura dei turnover ed il potenziamento dei servizi. Altra area in incremento è quella relativa ai beni sanitari, ed in particolare ai farmaci, soprattutto per l’acquisizione dei farmaci innovativi, e ai dispositivi medici, la cui crescita si lega alle iniziative di potenziamento dell'attività chirurgica e diagnostica messe in campo dall'Azienda Ospedaliera. Risultano in diminuzione, invece, i costi relativi ai servizi, soprattutto con riferimento a quelli non sanitari, per i quali si presume di poter beneficiare di una significativa contrazione dei costi relativi all'energia».

Ulss 6 Euganea

Ad entrare nei dettagli del bilancio dell'Ulss 6 Euganea è invece la direttrice amministrativa Michela Barbiero: «Il Bilancio di previsione è un documento di programmazione obbligatorio che deve essere licenziato per legge entro il 31 dicembre. Purtroppo, al momento della stesura, mentre è chiaro il quadro dei costi non è altrettanto completa l’informazione in merito ai finanziamenti (ricavi) e quindi è normale che possa presentare uno squilibrio. Di questo Bilancio di previsione possiamo dire che, insieme ai bilanci delle altre Ulss, garantirà al consolidato regionale di restare in equilibrio in quanto ulteriori finanziamenti, nel corso dell'anno, consentiranno di contenere lo squilibrio»

Variazioni

Conclude Barbiero: «Cito alcune delle principali variazioni rispetto allo scorso anno: +29 milioni per rinnovi contrattuali del personale sanitario, compresi i medici di medicina generale (voce che sarà finanziata dallo Stato), -2 milioni di ricavi dovuti all’applicazione del nuovo tariffario della specialistica ambulatoriale con riduzione di ticket da parte degli assistiti, +6 milioni e mezzo di costi legati al Covid19, +1 milione e mezzo di vaccini. Si aggiungono inevitabili incrementi di costi dovuti ad aumenti della manodopera, utenze, trasporti, farmaci per patologie oncologiche e malattie rare, dispositivi medici. Per concludere, queste previsioni sono in linea con la costosità programmata a livello nazionale e regionale e garantiranno di mantenere inalterati i servizi e l'assistenza alla popolazione».