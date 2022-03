Approvato il bilancio di previsione, agevolazioni Tari per oltre 20mila euro per le attività economiche

«Il bilancio di previsione che abbiamo approvato in consiglio comunale parla chiaro. Nonostante il caro energia e le conseguenze della pandemia, non aumenteremo le tasse comunali e manterremo tutti i servizi finora espletati, anzi li aumenteremo perché ci saranno anche contributi per affitti e bollette. Esprimo soddisfazione per questo risultato concreto a favore della nostra comunità». Lo dichiara il sindaco di Pozzonovo e deputata della Lega, Arianna Lazzarini.

Il bilancio

«Quattro - sottolinea il primo cittadino - le colonne portanti della manovra. Circa 105mila euro per la scuola, perché vogliamo continuare a sostenere le giovani famiglie con figli finanziando l'abbattimento delle rette della materna e del nido, il dopo-scuola, i centri estivi, l'Istituto comprensivo per la realizzazione di progetti didattici, i laboratori di lettura, le borse di studio, i bonus libri e tablet e tante altre attività ricreative-educative. Altri 103mila euro per il settore socio-economico. Confermato il bonus bebè per sostenere la genitorialità. L’amministrazione comunale intende continuare a sostenere la comunità di Pozzonovo e Stroppare: famiglie, neo mamme e papà, bimbi, studenti, giovani, anziani e chi, purtroppo, non gode di buona salute, attraverso una serie di interventi per garantire servizi e sostegni concreti per prevenire l'inevitabile disagio causato dalle conseguenze dell'emergenza sanitaria. Per le famiglie più bisognose, avanti con bonus alimentari cui si aggiungono ora anche quelli per affitti e bollette. Inoltre, saranno destinati 5mila euro per interventi di sostegno alle persone affette da disabilità e disagio sociale. Sul piano fiscale, prevediamo agevolazioni Tari per oltre 20mila euro per le attività economiche. Infine, sul fronte degli investimenti, verranno realizzate diverse opere, tra le quali: asfaltatura strade, nuova realizzazione e messa in sicurezza di marciapiedi del territorio comunale con l’abbattimento delle barriere architettoniche su percorsi pedonali per un importo complessivo di euro 155mila, e nuovo impianto di pubblica illuminazione per un importo complessivo di circa 73mila euro, e adeguamento strutturale dei ponti di via Valli e via Paltanella sul Navegale».