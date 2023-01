«Bimbi belli» è il negozio più votato come "vetrina più bella" di Montegrotto Terme 

È ?Bimbi belli? il negozio vincitore del concorso ?Vota la vetrina più bella? del Natale 2022 organizzato dal Comune di Montegrotto. La foto della sua vetrina ha ottenuto 390 likes su Facebook. Al secondo posto è arrivata la vetrina di ?Night and day? con 366 likes.

Tra gli altri classificati e tutti premiati a pari merito dall?amministrazione comunale nel giorno dell?epifania ci sono New face, Thermal Physiopet, la pasticceria Manzato, e la simpatica vetrina della locazione turistica Casa up.

Il negozio Bimbi belli è gestito dal 2015 da Giorgia Lombardi, che ama il suo lavoro anche per i rapporti umani che riesce a far crescere nel tempo. «Con la vetrina di Natale spero di aver trasmesso a chi la guarda un po? della magia che sento dentro» spiega Giorgia Lombardi. Con il primo premio si è aggiudicata un iPad offerto dal comune. «Obiettivo del concorso promosso dall?amministrazione comunale - afferma la Consigliera Silva Boaretto - è promuovere le nostre attività commerciali e stimolare i cittadini a scegliere, per i regali natalizi, l'esperienza e la professionalità dei commercianti di prossimità»