I bimbi della scuola "Isola del tesoro" alla scoperta del mercato agricolo di Cia a Cadoneghe

Alla scoperta di frutta e verdura di stagione al mercato agricolo di Cia Padova, in piazza della Repubblica a Cadoneghe. Nei giorni scorsi una ventina di bambini della scuola dell’infanzia “Isola del Tesoro”, accompagnati dalle loro maestre, hanno preso parte a dei laboratori che si sono tenuti nell’ambito dello stesso mercatino. Al termine hanno fatto tutti insieme una merenda sana, a base di mele del territorio.

La gita

«È stato un momento formativo – spiega Marco Zambon, presidente dell’associazione Dalla Terra alla tavola – Nell’occasione abbiamo spiegato ai bimbi che ogni stagione ha i suoi frutti. Ci è stato chiesto, ad esempio, come mai al mercato non c’erano le ciliegie. Abbiamo illustrato loro che saranno pronte fra più di un mese. Così come adesso non è più tempo di radicchi o broccoli. Crediamo sia importante che i bambini conoscano i fondamentali della stagionalità – continua – Pure noi adulti, peraltro, non possiamo pretendere le fragole o le angurie d’inverno. In questo senso i mercati agricoli sono pedagogici, ovvero ci insegnano che occorre aspettare il tempo opportuno per ogni tipicità». In agenda altri laboratori, per i piccoli della scuola materna “Il girasole”, al mercato agricolo di Cia Padova a Cadoneghe: il 26 aprile, il 3 e il 10 maggio.