«More than beer»: birre artigianali e solidarietà per CUAMM e Sea Sherpard a Villa Draghi 

Venerdì 10 e sabato 11 maggio 2024 villa Draghi a Montegrotto Terme ospita la seconda edizione di «More Than Beer», una grande festa che unisce ottima birra artigianale, buon cibo e tanta solidarietà. L’evento infatti sosterrà direttamente le attività di Medici con l’Africa CUAMM, la Ong dal 1950 garantisce il diritto alla salute e il diritto allo studio delle popolazioni africane, e Sea Shepherd che dal 1977 protegge, difende e conserva gli oceani. All’evento, oltre alle spine con birre di Atoms Brewing, Hype Brewing e ospiti, saranno presenti foodtruck per tutti i palati, con opzioni vegan e gluten free.

Nel dettaglio, l’evento si terrà venerdì 10 a partire dalle 17 e sabato 11 da mezzogiorno alle due di notte. In programma ci sono incontri e intrattenimenti musicali: venerdì alle 21 Otisday rispolvererà le hit degli ultimi 30 anni con un dj set trash/revival, mentre sabato 11 apriranno la serata a suon di vinili Dom Outta SMB e DJ Linch, con un dj set hip hop mentre dalle 22 spazio all’Elecronic Dance Music con Pop Francis. Sabato 11 maggio ci saranno anche numerosi eventi culturali, uniti alle presentazioni delle ONG. Alle 15 è in programma lo spettacolo “Tempi morti” di Teatro Nove Vite. Sea Shepard curerà alle 15.30 il laboratorio per bambini “Un pomeriggio con i pirati”. Le due Ong poi si presenteranno al pubblico: alle 16.30 presentazione Sea Shepherd, alle 17.30 Medici con l’Africa CUAMM. L’evento, ad ingresso gratuito, è organizzato da Atoms Brewing e Hype Brewing, è patrocinato dal Comune di Montegrotto Terme e rientra nel piano di valorizzazione di villa Draghi e del suo ambito. Per accedere all'evento si parcheggia ai piedi di villa Draghi e si percorre a piedi una breve, facile e suggestiva passeggiata immersi nella natura del parco pubblico di 32 ettari.