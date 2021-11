Black friday, i padovani hanno speso 5 milioni di euro

Cinque milioni di euro: a tanto ammontava, alla vigilia, il valore preventivato da Confcommercio per il Black friday a Padova e provincia. «E nonostante il format sia stato inflazionato e l'idea di fondo non sia più quella che avevamo proposto nel 2014 - commenta Patrizio Bertin, presidente dell'Ascom Confcommercio di Padova - va comunque detto che, a fine novembre e dopo tanti mesi di difficoltà, le previsioni della vigilia sono confermate e questo è comunque un bene per le asfittiche casse di tanti esercizi». Ovviamente i 5 milioni non si riferiscono alla sola giornata di venerdì o, addirittura, alle tre ore cittadine, ma già ieri sera 26 novembre la soddisfazione era palpabile.

Abbinata col Natale

«L'abbinata Black friday e avvio del Natale è stata salutata da tanta gente in città ed il sabato ha visto tantissime persone affollare il centro per un anticipo di acquisti natalizi e abbiamo ottimi riscontri - commenta Riccardo Capitanio, presidente di Federmoda Ascom Coinfcommercvio Padova - da un po' tutti i negozi del comparto abbigliamento - calzature. Certo, gli operatori, con gli sconti generalizzati, rimnunciano ad una parte del ricarico ma riportare la gente nei negozi dopo un Natale 2020 quasi ad esclusivo appannaggio dei grandi player dell'e-commerce, riscalda il cuore». Come si diceva, il format della promozione valida poche ore sembra superato, tanto che il presidente dell'Ascom Confcommercio, Bertin, è convinto che ci si debba inventare qualcosa di nuovo. Nel frattempo, il Black friday non si è limitato al venerdì, ma si è esteso a tutto il weekend di fine novembre con l'elettrronica che, in taluni casi, andrà anche oltre. «Se, come speriamo, potremo, grazie alla campagna vaccinale, festeggiare il Natale senza intoppi, magari potremo tornare sui livelli del 2019 e, forse, anche superarli».