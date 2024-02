Fagottini rossi da McDonald's, la protesta pro-Palestina arriva a Padova

«McDonald’s Israel, pochi giorni dopo l’inizio dell’offensiva sionista, ha donato migliaia di pasti gratuiti alle forze di occupazione, e tutt’ora offre buoni sconti e facilitazioni economiche ai comparti militari israeliani. Per questo alcune attiviste e attivisti hanno depositato fuori dall’ingresso del McDonald’s di Padova dei fagottini rossi che rappresentano le vittime civili palestinesi, promuovendo la campagna di boicottaggio verso tutte le aziende che sostengono Israele»: queste le motivazioni espresse dai militanti di Spazio Catai e Potere al Popolo, autori del blitz.

Il blitz

Aggiungono i militanti: «Le aziende occidentali non sono innocenti ma direttamente complici del genocidio che ormai da mesi Israele sta perpetuando a Gaza e in Cisgiordania. Non possiamo stare in silenzio e non agire davanti ai crimini di questa multinazionale, che guadagna dall’occupazione dei territori della Palestina, dal massacro e dallo sfollamento di milioni di civili, e dal depauperamento del suo suolo e della sua cultura. Non comprate da McDonald’s, aggregatevi anche voi alla protesta globale per eliminare l'influenza che i monopoli capitalisti hanno sulle vite delle persone non bianche, sulle nostre sorelle e fratelli palestinesi. Varcare questa soglia significa decidere di ignorare la morte di bambine, donne e uomini palestinesi. Significa voltarsi dall’altra parte».

Prossimi appuntamenti

Le attiviste e gli attivisti rilanciano i prossimi appuntamenti. Per intensificare e diffondere le azioni di boicottaggio mercoledì 21 febbraio alle ore 14 nel corridoio delle aule al polo universitario Beato Pellegrino è previsto un incontro con Omar Barghouti, membro del comitato fondatore della campagna per il boicottaggio accademico e culturale di Israele, co-fondatore del movimento per il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni (BDS), nonché vincitore del premio Gandhi Peace Award. Sabato 24 è prevista invece a Milano una manifestazione nazionale per la Palestina.