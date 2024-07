Il Bo fa il pieno del 5x1000: oltre 400 mila euro incassati, la terza università in Italia

Anche quest’anno l’Università di Padova si conferma al 3° posto tra gli atenei italiani per il 5x1000. Grazie alle 7.561 persone che nel 2023 hanno scelto il nostro Ateneo nella loro dichiarazione dei redditi è stato possibile raggiungere la cifra complessiva di 404.866 mila euro a favore della ricerca scientifica. Il 2023 rappresenta il record assoluto dal 2006 ad oggi per numero di scelte a favore del nostro Ateneo superando anche il 2020, anno caratterizzato dalla pandemia; un segnale importante di grande fiducia nei confronti dell’Ateneo, a sostegno del costante lavoro di innovazione e sviluppo a opera di tante ricercatrici e ricercatori.

«Ringrazio tutte le persone che hanno scelto di destinare il loro 5x1000 al nostro Ateneo – afferma Daniela Mapelli, rettrice dell’Università di Padova –. Migliaia e migliaia di cittadine e cittadini, in aumento rispetto allo scorso anno, che riconoscono, in estrema sintesi, l’importanza di cultura e scienza come veicoli per costruire un futuro migliore, per tutte e per tutti. Il loro contributo sarà essenziale per far nascere nuovi progetti di ricerca ma anche per implementare – come già fatto in passato – le nostre politiche sul diritto allo studio».