Bocconi avvelenati, casi in aumento nell'Alta: due cani salvati in extremis in due giorni

L'ennesimo vile trabocchetto nei confronti dei nostri amici a quattro zampe: è allarme nell'Alta Padovana per l'aumento dei casi di cani che hanno rischiato la morte dopo aver ingerito bocconi avvelenati lasciati nelle aree pubbliche.

I casi

Gli ultimi due salvataggi in extremis - come riporta "Il Mattino di Padova" - sono stati operati a Silvelle, frazione di Trebaseleghe: il prezioso e tempestivo intervento dei veterinari ha infatti consentito di strappare letteralmente alla morte prima Zuma, amstaff di due anni, e quindi Sid, pastore tedesco di dieci anni. Nella zona sono già più di dieci i casi segnalati negli ultimi mesi: tre settimane fa è stata la volta di Uby, che è dovuto rimanere in clinica per due settimane prima di poter tornare a casa e riabbracciare così i propri padrone, mentre a novembre è andata peggio a un altro cane, deceduto dopo aver addentato il boccone avvelenato.