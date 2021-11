Boeri torna a Padova per spiegare il "suo" Piano degli Interventi ai cittadini

Stefano Boeri torna a Padova per presentare il Piano degli Interventi. Sarà in città il 29 novembre per incontrare al San Gaetano i padovani interessati alla progettazione della città del futuro. Dopo gli incontri con alcune associazioni, le consulte di quartiere, gli ordini professionali e a seguito delle biciclettate nei rioni, lunedì prossimo verrà presentato ufficialmente il primo “canovaccio” del piano. La decisione di affidare all'archistar la progettazione era stata contestata da alcuni professionisti e dalla cittadinanza attiva appartenente al Catai (e ad una parte di Colalizione Civica), che ora avranno l'occasione di confrontarsi con il sindaco Giordani e direttamente con Boeri.

Ragona

«Entriamo nel vivo della redazione del più importante strumento per lo sviluppo della città – spiega l'assessore all'urbanistica, Andrea Ragona - e dopo i numerosi confronti dei mesi scorsi, utili per far emergere le principali problematiche nei singoli quartieri, siamo pronti a restituire questa prima parte del lavoro alla cittadinanza, per raccogliere eventuali altri suggerimenti che ci permetteranno di arrivare all’adozione del Piano con il nuovo anno. L’incontro del 29 sarà il primo cui seguiranno appunto focus in tutti i quartieri e l’obiettivo per noi è rendere cittadine e cittadine partecipi del Piano in tutte le sue sfaccettature prima dell’adozione, in modo che si possa arrivare pronti al momento dal quale sarà possibile presentare osservazioni a tutta la cittadinanza. Stiamo lavorando anche ad incontri e approfondimenti in tutti i rioni e li faremo nel mese di gennaio».

Gli appuntamenti

Insieme a Boeri ci saranno anche lo stesso Ragona e il sindaco Giordani, accompagnati dagli architetti e dagli ingegneri che stanno materialmente lavorando al piano. Dopo la prima presentazione pubblica del 29 novembre, sono in programma sei incontri consecutivi nei quartieri dal 30 novembre al 3 dicembre.

Di seguito il calendario di tutti gli incontri:

30 novembre

ore 20.30

Sala Paladin, palazzo Moroni

VERSO IL PIANO DEGLI INTERVENTI

LA CITTÀ DEI RIONI PRESENTATA AL QUARTIERE 1

1 dicembre

ore 20.30

sala Ferrazza, via Boccaccio 80

VERSO IL PIANO DEGLI INTERVENTI

LA CITTÀ DEI RIONI PRESENTATA AL QUARTIERE 3

2 dicembre

ore 18.30

sala di Quartiere in via Guasti

VERSO IL PIANO DEGLI INTERVENTI

LA CITTÀ DEI RIONI PRESENTATA AL QUARTIERE 4

3 dicembre

ore 18.30

Sala Barison, p.zza Metelli

VERSO IL PIANO DEGLI INTERVENTI

LA CITTÀ DEI RIONI PRESENTATA AL QUARTIERE 6

ore 21.00

Fornace Carotta

VERSO IL PIANO DEGLI INTERVENTI

LA CITTÀ DEI RIONI PRESENTATA AL QUARTIERE 5

6 dicembre

ore 18.00

sala Parrocchia di San Carlo

VERSO IL PIANO DEGLI INTERVENTI

LA CITTÀ DEI RIONI PRESENTATA AL QUARTIERE 2