Il Comune scrive ai presidi: «Niente scuola il sabato. Risparmiamo»

L'amministrazione comunale scrive ai presidi per chiedere la disponibilità alla settimana corta. Tutto all'insegna del risparmio. Il problema della riorganizzazione dell'orario scolastico in relazione al rincaro dei costi energetici interessa non solo gli istituti superiori (in tutto 64 plessi di competenza della Provincia), ma anche le scuole medie inferiori. Naturalmente il ragionamento che bisogna fare per il taglio dei costi della bolletta elettrica nelle poche scuole medie aperte al sabato in città (tra cui Falconetto, Tartini e Stefanini) è diverso da quello formulato per gli istituti superiori. Per questo l'assessora alle politiche scolastiche Cristina Piva, ha inviato ai presidi dei 14 Istituti comprensivi cittadini una circolare.

La circolare

«Gentili dirigenti, l'amministrazione comunale, come ogni famiglia, sta pesantemente soffrendo del progressivo ed insostenibile incremento dei costi derivanti dall'aumento incontrollato dei prezzi per le forniture energetiche (luce e gas) che ha anche forti ripercussioni sulle scuole e sui servizi educativi per l'infanzia - scrive l'assessora Piva - Pertanto, nel pieno rispetto della normativa nazionale sull'autonomia scolastica, noi del Comune proponiamo di valutare, assieme ai rispettivi organi collegiali (vale a dire il consiglio d'istituto e il collegio dei docenti, ndr), la possibilità di sperimentare la settimana corta». Ossia a scuola da lunedì al venerdì e sabato a casa: «Con la finalità di contenere le spese energetiche degli edifici scolastici - prosegue la lettera - Il nostro è un appello che rivolgiamo sia alle singole scuole che alle famiglie affinché, secondo il principio del senso di responsabilità e di sostenibilità economica, si possa affrontare, con spirito di condivisione, questo imprevisto momento di grande difficoltà per il Paese e le famiglie tutte. Siamo certi che in questa occasione il mondo della scuola saprà fare la propria parte. Buon anno scolastico a tutti».