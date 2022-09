«Pagheremo 50mila euro al giorno per il riscaldamento nelle scuole»: l'allarme della Provincia

Una cifra esorbitante: la Provincia di Padova rischia di pagare almeno 50mila euro al giorno per garantire il riscaldamento nelle scuole dell'intero territorio.

Riscaldamento

A svelare la somma shock è Vincenzo Gottardo, vicepresidente della Provincia, che parte prima da una considerazione: «Sono preoccupato per il provvedimento che prevede l'abbassamento delle temperature in case ed edifici pubblici, dunque anche nelle scuole, a 18 gradi, con una tolleranza di due gradi: immagino gli studenti che devono stare per ore seduti sui banchi e quindi fermi, rischiano di patire il freddo». L'argomento vira quindi sul caro-bollette, con Gottardo che spiega: «Fino all'anno scorso spendevamo 18mila euro al giorno per il riscaldamento nelle scuole, ora stiamo facendo i conteggi ma si pensa che si arriverà a spendere tre volte tanto: per quest'anno solare il problema non sussiste perché il bilancio ci permette di poter pagare queste cifre, ma non abbiamo certezze per il 2023, e quindi già da gennaio. Aspettiamo di capire a quantto ammonteranno i contributi statali».